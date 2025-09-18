X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বেনাপোল দিয়ে ভারতে গেলো আরও ২৬ হাজার ৩৫৮ কেজি ইলিশ

বেনাপোল প্রতিনিধি
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫১আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫১
দুর্গাপূজা উপলক্ষে যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে দ্বিতীয় চালানে ভারতে গেলো ২৬ দশমিক ৩৫ মেট্রিক টন ইলিশ মাছ

দুর্গাপূজা উপলক্ষে যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে দ্বিতীয় চালানে ভারতে গেলো ২৬ দশমিক ৩৫ মেট্রিক টন ইলিশ মাছ। যা ২৬ হাজার ৩৫৮ কেজি। এ নিয়ে গত দুই দিনে ৬৩ টন রফতানি হলো। 

এর মধ্যে গত মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে প্রথম চালানে ৩৭ হাজার ৪৬০ কেজি এবং বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ২৬ হাজার ৩৫৮ কেজি ইলিশ ভারতে রফতানি হয়। ১২ দশমিক ৫০ ডলার কেজিতে এই ইলিশ রফতানি করা হয়েছে, যা বাংলাদেশি টাকায় এক হাজার ৫২৫ টাকা।

বেনাপোল বন্দরের পরিচালক শামীম হোসেন বলেন, ‘বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে গত মঙ্গলবার সাতটি ট্রাকে ৩৭ হাজার ৪৬০ কেজি ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছয়টি ট্রাকে ২৬ হাজার ৩৫৮ কেজি ইলিশ ভারতে রফতানি হয়। এ নিয়ে দুই দিনে ভারতে ইলিশ রফতানি হলো ৬৩ টন ৮১৮ কেজি।’ 

তিনি বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন বন্দর দিয়ে মোট এক হাজার ২০০ টন ইলিশ রফতানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে রফতানিকারকদের আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে ভারতে ইলিশ রফতানি শেষ করতে হবে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা রয়েছে। এজন্য দ্রুত মাছগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।’

দুর্গাপূজা ঘিরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইলিশ রফতানির সিদ্ধান্ত নেয়। এবার রফতানির অনুমতি পেয়েছে ৩৭টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ টন, ২৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৩০ টন করে ৭৫০ টন, ৯টি প্রতিষ্ঠানকে ৪০ টন করে ৩৬০ টন এবং দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২০ টন করে ৪০ টন রফতানির অনুমোদন দেওয়া হয়।

বেনাপোল মৎস্য কোয়ারেন্টাইন অফিসার সজীব সাহা জানান, এবার দুর্গাপূজায় ৩৭টি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ১২শ টন ইলিশ ভারতে রফতানির অনুমতি দিয়েছে সরকার। তারই আলোকে মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা দিয়েছে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে অনুমোদনকৃত ইলিশ রফতানি শেষ করতে হবে। ১২ দশমিক ৫০ ডলার কেজিতে এই ইলিশ রফতানি করা হয়েছে, যা বাংলাদেশি টাকায় ১ হাজার ৫২৫ টাকা। প্রতিটি ইলিশের ওজন প্রায় এক কেজি ২০০ গ্রাম থেকে দেড় কেজির মধ্যে।

অথচ এদিন যশোর শহরের মাছের আড়তে ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রাম আকারের প্রতি কেজি ইলিশ মাছ ১ হাজার ৪৫০ থেকে ১ হাজার ৫৫০ টাকায় পাইকারি বেচাকেনা হয়েছে। খুচরা বাজারে সেই ইলিশ কেজিতে ৫০ থেকে ১০০ টাকা বেশি দরে ভোক্তাকে কিনতে হচ্ছে; অর্থাৎ দেশের খুচরা বাজারের দামের চেয়ে কম দামে ইলিশ ভারতে রফতানি হচ্ছে বলে জানালেন যশোর বড় বাজার মৎস্যজীবী আড়তদার সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ পিয়ার মোহাম্মদ।

/এএম/
বিষয়:
ভারতইলিশ মাছস্থলবন্দর
সম্পর্কিত
যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক শিথিল করতে পারে: ভারত
পশ্চিমবঙ্গে ট্রলারসহ ১৩ বাংলাদেশি গ্রেফতার
নিবিড় পর্যবেক্ষণে ভারতভূ-রাজনীতি পাল্টে দেবে পাকিস্তান-সৌদি আরব প্রতিরক্ষা চুক্তি?
সর্বশেষ খবর
কোটালীপাড়ায় ছাত্রলীগ কর্মী তৌকির গ্রেফতার
কোটালীপাড়ায় ছাত্রলীগ কর্মী তৌকির গ্রেফতার
‘ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহায়তায় জলবায়ু অর্থায়ন ন্যায্যভাবে বণ্টন করতে হবে’
‘ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহায়তায় জলবায়ু অর্থায়ন ন্যায্যভাবে বণ্টন করতে হবে’
জমি সংকটে দেশ, নীতিনির্ধারকরা জমিদারি মানসিকতায়: হোসেন জিল্লুর
জমি সংকটে দেশ, নীতিনির্ধারকরা জমিদারি মানসিকতায়: হোসেন জিল্লুর
২০১৮ সালে কেন্দ্রে গিয়ে দেখি আমার ভোট হয়ে গেছে: আফরোজা আব্বাস 
২০১৮ সালে কেন্দ্রে গিয়ে দেখি আমার ভোট হয়ে গেছে: আফরোজা আব্বাস 
সর্বাধিক পঠিত
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
প্রেমের টানে বাংলাদেশে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে ৬ মাস পর ফিরলেন নিজ দেশে
প্রেমের টানে বাংলাদেশে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে ৬ মাস পর ফিরলেন নিজ দেশে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media