শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
ভারতের ইমিগ্রেশনে ঢাকার ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:২১আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:২১
গ্রেফতার ছাত্রলীগ নেতা

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের হোসেন ভারত সীমান্তে গ্রেফতার হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভারতের গেদে ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন তিনি। পরে তাকে বাংলাদেশের দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) গ্রেফতার ছাত্রলীগ নেতাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। জুবায়ের হোসেন বাগেরহাট জেলার শরনখোলা থানার রাজের গ্রামের হুমায়ুন কবিরের ছেলে।

তিনি ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাবেক এমপি আনোয়ারুল আজিম আনারের (ভারতে হত্যাকাণ্ডের শিকার) কন্যা মুমতারিন ফেরদৌস ডরিনের স্বামী। 

দর্শনা ইমিগ্রেশনের ইনচার্জ এসআই তুহিন হোসেন জানান, জুবায়ের হোসেন গত বছরের ২৪ নভেম্বরে বৈধভাবে বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু সেখানে অবস্থানকালে বাংলাদেশি ইমিগ্রেশন সিল জাল করে ভুয়া গমন দেখান। গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ থেকে না গিয়েও ভুয়া এন্ট্রি দেখিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করলে ভারতীয় পুলিশ তাকে হাতেনাতে আটক করে। এরপর দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

দর্শনা ইমিগ্রেশনের এসআই তুহিন হোসেন বাদী হয়ে প্রতারণার মামলা দায়ের করেন।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর জানান, শুক্রবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে বিজ্ঞ আদালত তাকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
সিপিবির ত্রয়োদশ কংগ্রেস শুরু, ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন
বাংলাদেশ ম্যাচের আগেই দলে যোগ দিচ্ছেন শোকাহত ওয়েল্লালাগে 
ওমানের লড়াইয়ের পরও অপরাজিত থাকলো ভারত
মগবাজারে একটি রেস্তোরাঁয় আগুন, ২০ মিনিটে নিয়ন্ত্রণে
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
ফের শাহজালালের পুরো নিরাপত্তার দায়িত্বে আসছে এপিবিএন
মগবাজারে একটি রেস্তোরাঁয় আগুন, ২০ মিনিটে নিয়ন্ত্রণে
