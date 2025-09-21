আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 

দেশের আলোচিত ইসলামি বক্তা ও কুষ্টিয়া-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা সম্প্রতি দেওয়া কিছু বিতর্কিত বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। দলের পক্ষ থেকেও তাকে রাজনৈতিক কোনও বিতর্কিত বিষয়ে বক্তব্য না দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে বলে জানা গেছে।
রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকাল সোয়া ৫টার দিকে বাংলা ট্রিবিউনকে তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
আমির হামজা বলেন, ‘সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন হলে আজান দেওয়া নিয়ে আমার বক্তব্যের সমালোচনা হচ্ছে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম বলতে গিয়ে মুহসিন হলের নাম বলে ফেলেছি। এটি ইচ্ছে করে বলিনি। মুখ ফসকে হয়ে গেছে। আমি এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। মুহসিন হলে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের জামানায় অনেক জুলুম অত্যাচার হয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘গতকালকে (শনিবার) আমি আলোচনায় বলেছিলাম। এটা আমি ইচ্ছে করে বলিনি। মনের অজান্তে বেরিয়ে গেছে। যারা কষ্ট পেয়েছেন, তারা আমাকে মাফ করে দেবেন।’
আমির হামজা বলেন, ‘সংগঠন থেকে বিতর্কিত কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য না দেওয়ার জন্য দায়িত্বশীলরা আমাকে বলেছেন। আজ রবিবার দুই জন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা জানিয়েছেন, মাহফিলে কোনও বক্তব্য দেওয়ার সময় আমি যেন সতর্ক হই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন থেকে আয়াত, সূরার ওপরে তাফসির করবো। কোরআনের তাফসিরের বাইরে আর কিছু বলবো না।’
আলোচিত এই বক্তা বলেন, ‘ক্ষমা চাইলে কি মানুষ ছোট হয়ে যায়? অতীতের বিষয়গুলোর জন্য আমি নিজে ভুল স্বীকার করেছি, ক্ষমা চাইছি।’
প্রসঙ্গত, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আড়াই বছর কারাভোগ করেন আমির হামজা। ২০২১ সালের ২৪ মে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ি ইউনিয়নের ডাবিরাভিটা এলাকার গ্রামের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সিটিটিসির একটি দল। পরের দিন তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ৭ ডিসেম্বর কারামুক্ত হন তিনি। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামী মনোনীত কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী। এ ছাড়ারও তিনি জেলা জামায়াতের ইউনিট সদস্য হিসেবে রয়েছেন।
এর আগেও নায়িকাদের নিয়ে ও বিভিন্ন ইস্যুতে এই ইসলামি বক্তার বক্তব্য নিয়ে দেশব্যাপী ব্যাপক সমালোচনা উঠেছিল। আরও কয়েকবার তিনি নিজ বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন।