X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রেম করে বিয়ের দেড় মাস পর ডিভোর্স, মাথা ন্যাড়া শেষে দুধ দিয়ে গোসল

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৮আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৮
কষ্টে মাথা ন্যাড়া করে দুধ দিয়ে গোসল করে চাঞ্চল্য ছড়ালেন যুবক

প্রেম করে বিয়ে। কিন্তু সেই সম্পর্ক টিকলো না বেশি দিন। শেষমেশ ডিভোর্সের পর কষ্টে মাথা ন্যাড়া করে দুধ দিয়ে গোসল করে চাঞ্চল্য ছড়ালেন এক যুবক।

সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলার ধলবাড়িয়া ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। যুবক আহসান হাবিব গোবিন্দপুর গ্রামের হাবিবুর রহমান হবির ছেলে।

বিচ্ছেদের পর এমন উদ্ভট 'উৎসব' ঘিরে এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন যুবক আহসান হাবিব।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন হাবিব। পারিবারিক সম্মতিতে প্রায় দেড় মাস আগে তাদের বিয়ে হয়। প্রথম দিকে সংসার ভালোই চলছিল। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই শুরু হয় কলহ।

হাবিবের অভিযোগ, আমি অনেক টাকা খরচ করে বিদেশে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে নিজের অসুস্থতার কারণে বেশি দিন থাকতে পারিনি। ফলে সেখান থেকে অনেক টাকা লস খেয়ে চলে এসেছি। যার কারণে আমি আর্থিক অনটনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমার স্ত্রী এখন আমার সঙ্গে থাকতে চায় না। আমি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বলে সে আমাকে সঙ্গ দিতে চায় না। আজকে অর্থের কাছে ভালোবাসা হেরে গেছে। যখন আমার কাছে টাকা ছিল তখন সে আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। আজকে টাকা নেই সে আমাকে ডিভোর্স দিয়ে চলে গেছে। তাই সেই কষ্টে আমি দুধ দিয়ে গোসল করে কিছুটা স্বস্তি পেলাম।

বিচ্ছেদের পর নিজের বাড়ির সামনে হঠাৎই হাবিব বালতিতে করে দুধ এনে সবার সামনে বসেই গোসল করেন। ওই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বহু স্থানীয় মানুষ, যারা এমন দৃশ্য দেখে অবাক হন।

গোসল শেষে হাবিব বলেন, ‘ভালোবাসা ছিল, কিন্তু সংসার টেকেনি। এখন নিজেকে শুদ্ধ করে নতুন জীবন শুরু করবো।’

এই ব্যতিক্রমী ঘটনা এখন সোশ্যাল মিডিয়া ও স্থানীয় মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কেউ এটিকে মনে করছেন আত্মঘোষিত ‘মুক্তির’ উদযাপন, আবার কারও কাছে এটি নিছক নাটক বা আবেগের বহিঃপ্রকাশ।

/কেএইচটি/
বিষয়:
সাতক্ষীরাবিবাহ বিচ্ছেদ
সম্পর্কিত
উন্নয়ন বৈষম্যের প্রতিবাদ ও ন্যায্য অধিকারের দাবি ঢাকায় সাতক্ষীরাবাসীর নাগরিক সমাবেশ
সাতক্ষীরায় আধুনিক চিকিৎসার ভরসাস্থল ন্যাশনাল হাসপাতাল
সাতক্ষীরায় বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন, দুই ঘণ্টা পর সরবরাহ স্বাভাবিক
সর্বশেষ খবর
তুলির আঁচড়ে সাজছে প্রতিমা, অপেক্ষা মণ্ডপে তোলার
তুলির আঁচড়ে সাজছে প্রতিমা, অপেক্ষা মণ্ডপে তোলার
বেনাপোলে আড়াই কোটি টাকার অবৈধ পণ্য জব্দের ঘটনায় তদন্ত কমিটি
বেনাপোলে আড়াই কোটি টাকার অবৈধ পণ্য জব্দের ঘটনায় তদন্ত কমিটি
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
নেপালে জেন জি’দের ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে অধ্যাদেশ জারি
নেপালে জেন জি’দের ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে অধ্যাদেশ জারি
সর্বাধিক পঠিত
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 
বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media