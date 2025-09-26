X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
ইজিবাইক চালককে ডেকে নৃশংসভাবে হত্যা

নড়াইল প্রতিনিধি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪২আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪২
নড়াইল সদর থানা

নড়াইল সদর উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়নের শড়াতলা গ্রামের বাসিন্দা আকবার ফকির (৬৫) নামে এক ইজিবাইক চালককে ফোনে ডেকে নিয়ে গলা ও পুরুষাঙ্গ কেটে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বুড়িখালি গ্রামের একটি বাঁশ বাগানের মধ্যে থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত আকবার ফকির শড়াতলা গ্রামের মৃত মমিন ফকিরের ছেলে।

নড়াইল সদর থানার ওসি সাজেদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে মোবাইলে ফোনে কল পেয়ে শড়াতলা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে বের হন ইজিবাইক চালক আকবার ফকির। ওই দিন রাতে বৃদ্ধ আকবার আর বাড়িতে ফেরেননি। পরের দিন শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পার্শ্ববর্তী বুড়িখালি গ্রামের একটি বাঁশ বাগানের মধ্যে তাল গাছের নিচে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আকবার ফকিরের লাশ দেখতে পান স্থানীয় লোকজন।

এ সময় লাশের গলা ও পুরুষাঙ্গ কাটা ছিল। পরে নড়াইল সদর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে। তবে কী কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে, তা জানা যায়নি।

নিহতের স্ত্রী ফরিদা বেগম (৫৮) জানান, বৃহস্পতিবার রাতে মোবাইল ফোনের কল পেয়ে তার স্বামী বাড়ি থেকে বের হয়ে আর বাড়িতে ফেরেননি। সকালে লোকমুখে খবর পান, স্বামীকে কে বা কারা হত্যা করে ফেলে রেখে গেছে।  

নড়াইলের পুলিশ সুপার রবিউল ইসলাম বলেন, আকবার ফকির নামে এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনার তদন্ত চলছে। জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

