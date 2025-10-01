X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৩আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৩
ভারত সীমান্ত (ফাইল ছবি)

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বেনীপুর সীমান্ত থেকে বদরউদ্দীন (২৬) নামে এক বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বুধবার (১ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে ভারতের নোনাগঞ্জ ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়।

বেনীপুর গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য রবিউল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বদরউদ্দীন জীবননগর উপজেলার বেনীপুর গ্রামের স্কুলপাড়ার আব্দুল করিমের ছেলে।

গ্রামবাসী জানান, বদরউদ্দীন বুধবার বেলা ১১টার দিকে বেনীপুর গ্রামের ডিসপুট মাঠ দিয়ে অবৈধভাবে ৫-৬ জন মানুষকে পাচার করছিল। একপর্যায়ে ভারতের নোনাগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের ধাওয়া করে। এ সময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও বিএসএফ বদরউদ্দীনকে ধরে ফেলে। পরে বিএসএফ সদস্যরা বদরউদ্দীনকে নোনাগঞ্জ ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়।

মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলমের (পিএসসি) সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমরা অসমর্থিত সূত্রে জানতে পেরেছি, বিএসএফ এক বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমরা বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
বিএসএফভারত সীমান্ত
সম্পর্কিত
ভোমরা সীমান্তে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করলেন বিজিবি মহাপরিচালক
বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সময় ভারতীয় নাগরিক আটক
সীমান্তে বেড়া দিয়েছে বিএসএফ, বিজিবির কড়া প্রতিবাদ
সর্বশেষ খবর
পেঁপে পাতার চিকিৎসা: আশা, গুজব ও বাংলাদেশের ডেঙ্গু সংকট
পেঁপে পাতার চিকিৎসা: আশা, গুজব ও বাংলাদেশের ডেঙ্গু সংকট
খাগড়াছড়িতে চলমান অস্থিরতা ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ডাকসুর উদ্বেগ
খাগড়াছড়িতে চলমান অস্থিরতা ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ডাকসুর উদ্বেগ
সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত
সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত
পূজা বিঘ্ন করতে পাহাড়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
পূজা বিঘ্ন করতে পাহাড়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media