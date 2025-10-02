X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সীমান্তে বিএসএফের হাতে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
০২ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:২৬আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:২৬
সীমান্তে আটক বাংলাদেশিরা

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ সাতক্ষীরার সীমান্ত এলাকা থেকে ১৫ বাংলাদেশিকে আটক করেছে। পরে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বুধবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ভারতের হাকিমপুর বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমার ও বাংলাদেশ বিজিবির তলুইগাছা বিওপি কমান্ডারের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ আটক বাংলাদেশিদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

এর আগে, মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক ১০টার দিকে ভারতের হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আটকদের মধ্যে নারী-পুরুষ ও শিশু রয়েছে। তারা খুলনার কয়রা, ডুমুরিয়া ও মহারাজপুর এলাকার বাসিন্দা।

আটকরা হলেন— ফজিলা খাতুন (৪৭), মিলন (১৯), সবুজ মোড়ল (১২), রেশমা খাতুন (২২), রাজিয়া খাতুন (৭), মো. জাফারুল ইসলাম (৩৮), রহিমা খাতুন (২৮), জামশেদ আলী (১২), জীম সুলতানা (৩), এলেম সরদার (১৯), আকলিমা (৪৪), আছিয়া খাতুন (১১), মো. আহসান হাবিব খোকন (৪২), রওশন আরা বেগম (৩৮) ও এক শিশু (৫)।
 
পরে বিজিবি আটক ব্যক্তিদের থানায় নিয়ে আসে। এ বিষয়ে বিজিবির নায়েব সুবেদার আবুল কাশেম থানায় জিডির আবেদন করেন।
 
সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটক ব্যক্তিদের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:
সাতক্ষীরাবিজিবিসীমান্তবিএসএফ
