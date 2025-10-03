খুলনায় ভোটার বেড়েছে ৭৯ হাজার, হিজড়া ২৯ জন

আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের খসড়া তালিকায় খুলনার ৬টি আসনে মোট ভোটার ২০ লাখ ৭৯ হাজার ১১০ জন। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটার ছিল ১৯ লাখ ৯৯ হাজার ৮৮১ জন। এই হিসাবে খুলনার আসনগুলোতে এখন পর্যন্তও ভোটার বেড়েছে ৭৯ হাজার ২১৯ জন। এছাড়া এই ৬টি আসনে মোট হিজড়া ভোটার রয়েছেন ২৯ জন। দ্বাদশ সংসদে হিজড়া ভোটার ছিলেন ১৪ জন। সে হিসাবে হিজড়া ভোটার বেড়েছে ১৫ জন। একাদশ সংসদে নির্বাচনে কোনও হিজড়া ভোটার শনাক্ত ছিল না।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে খুলনার ৬টি আসনের খসড়া তালিকা থেকে সম্প্রতি এ তথ্য জানা গেছে। প্রকাশিত খসড়া তালিকায় এবার খুলনার ৬টি আসনে ৮৪০টি কেন্দ্র এবং ৪ হাজার ৮৭টি ভোটকক্ষ রয়েছে। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ৭৯৩টি কেন্দ্র এবং ৪ হাজার ৭২০টি স্থানী ভোটকক্ষ ও ১৮৫টি অস্থায়ী ভোট কক্ষ ছিল। এবার ভোটকেন্দ্র বেড়েছে ৪৭টি। ভোটকক্ষ কমেছে ৮২৮টি।
খুলনার সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ফারাজী বেনজীর আহম্মেদ বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, খুলনার ৬টি আসনের খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকার ওপর দাবি বা আপত্তি গ্রহণের শেষ দিন ছিল, আগামী ১২ অক্টোবর দাবি বা আপত্তি নিষ্পত্তি ও ২০ অক্টোবর খসড়া ভোটকেন্দ্রের সম্ভাব্য তালিকা চূড়ান্ত করা হবে।
সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়— খুলনা ১ আসনে এবার ভোটার ৩ লাখ ৩ হাজার ৪৮৪ জন। হিজড়া ভোটার ৩ জন। এ আসনে ১১৯টি ভোট কেন্দ্র এবং ভোট কক্ষ ৬৩৭টি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে এ আসনে ভোটার ছিল ২ লাখ ৯০ হাজার ২৬৫ জন। হিজড়া ভোটার ছিল না। ভোট কেন্দ্র ১১০টি এবং ভোটকক্ষ ৭০৬টি ছিল।
খুলনা-২ আসনে এবার ভোটার ৩ লাখ ৩২ হাজার ২০৪ জন। হিজড়া ভোটার ১০ জন। এই আসনে ১৫৭টি ভোটকেন্দ্র এবং ভোটকক্ষ ৬৫৪টি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে এই আসনে ভোটার ছিল ৩ লাখ ২০ হাজার ২১৯ জন। হিজড়া ভোটার ছিল ৮ জন। ১৫৭টি ভোটকেন্দ্র ছিল।
খুলনা-৩ আসনে এবার ভোটার ২ লাখ ৫২ হাজার ৪৬৭ জন। হিজড়া ভোটার ৭ জন। আসনটিতে ভোটকেন্দ্র ১১৫টি। ভোটকক্ষ ৪৯৭টি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে এই আসনে ভোটার ছিল ২ লাখ ৪৫ হাজার ৭০৯ জন। হিজড়া ভোটার ছিল ৪ জন। ভোটকেন্দ্র ১১৬টি ও ভোটকক্ষ ৬৫০টি ছিল।
খুলনা-৪ আসনে ভোটার ৩ লাখ ৭৪ হাজার ২৩ জন। হিজড়া ভোটার ৫ জন। এ আসনে ভোটকেন্দ্র ১৪৪টি এবং ভোটকক্ষ ৭১৯টি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে এ আসনে ভোটার ছিল ৩ লাখ ৫৫ হাজার ১৫৩ জন। হিজড়া ভোটার ছিল ১ জন। ভোটকেন্দ্র ১৩৩টি এবং ভোটকক্ষ ৮৪৬টি।
খুলনা-৫ আসনে ভোটার ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৯২৬ জন। হিজড়া ভোটার দুজন। এ আসনে ভোটকেন্দ্র ১৫০টি এবং ভোটকক্ষ ৭৮২টি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন এই আসনে ভোটার ছিল ৩ লাখ ৮৩ হাজার ২১৯ জন। হিজড়া ভোটার ছিল না। ভোটকেন্দ্র ১৩৫টি এবং ভোটকক্ষ ৮৭৮টি ছিল।
খুলনা-৬ আসনে ভোটার ৪ লাখ ১৯ হাজার ৬ জন। হিজড়া ভোটার দুজন। ভোটকেন্দ্র ১৫৫টি। ভোটকক্ষ ৭৯৮টি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে এই আসনে ভোটার ছিল ৪ লাখ ৫ হাজার ৩১৬ জন। হিজড়া ভোটার ছিল ১ জন। ভোটকেন্দ্র ১৪২টি ও ভোটকক্ষ ৯৬৫টি ছিল।
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ফারাজি বেনজির আহমেদ বলেন, ‘‘খসড়া ভোটার তালিকা প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে। চূড়ান্ত হওয়ার আগে ভোটার আরও বাড়তে পারে। আগে হিজড়া ভোটার শনাক্ত হতো না। দ্বাদশ সংসদ থেকে এটা শুরু হয়েছে। এর আগে হিজড়া ভোটাররা পুরুষ ও মহিলা হিসেবে শনাক্ত রয়েছেন। কিন্তু এখন তারা আপডেট না করায় ভোটার তালিকায় হিজড়া ভোটার কম। তারা এসে আবেদন করলেই তালিকায় হিজড়া হিসেবে সংযুক্ত হতে পারেন।’’