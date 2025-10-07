X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

১৫ যাত্রী নিয়ে পদ্মায় নৌকাডুবি, বিজিবি ও স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৯আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৯
সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার উদয়নগরে পদ্মা নদীতে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। তবে বিজিবি ও স্থানীয়দের সহায়তায় সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। 

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি) কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজিবি অধিনায়ক জানান, গতকাল সোমবার (৬ অক্টোবর) কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ সদ্য পদ্মা নদীগর্ভে বিলীন হওয়া উদয়নগর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার নং-৮৪/৩ থেকে আনুমানিক ৭০০ মিটার দক্ষিণে ডিগ্রিচর এলাকায় স্থানীয় জনগণ পদ্মা নদীর মাঝখানের চরে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় আনুমানিক ১৫ জন বিভিন্ন বয়সী বেসামরিক ব্যক্তিকে নিয়ে একটি নৌকা নদীর প্রবল স্রোতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডুবে যায়। 

তিনি আরও জানান, ঘটনাটি উদয়নগর বিওপির টহল দল নদীর তীর হতে প্রত্যক্ষ করে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়দের সহায়তায় ৪টি নৌকা প্রেরণ করে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে। উদ্ধার কার্যক্রমে সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কোনও ক্ষয়ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়নি। কেউ নিখোঁজ নেই। তবে নৌকাটি পানির নিচে বিলীন হয়ে গেছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
বিজিবিনৌকাডুবিউদ্ধার
সম্পর্কিত
ভারতে আটক বাংলাদেশিকে ফেরত দিলো বিএসএফ
মাদ্রাসার চারতলার কার্নিশে আটকে ছিল ছাত্র, উদ্ধার করলো ফায়ার সার্ভিস
মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে রোহিঙ্গা দম্পতি গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
হজে অংশ নিতে আরও ৪৮ এজেন্সিকে অনুমতি
হজে অংশ নিতে আরও ৪৮ এজেন্সিকে অনুমতি
দেশে ফিরে যা বললেন এনবিআরের আলোচিত কর্মকর্তা বেলাল চৌধুরী
দেশে ফিরে যা বললেন এনবিআরের আলোচিত কর্মকর্তা বেলাল চৌধুরী
গাজায় গণহত্যা চলছে : ইসরায়েল থেকে বহিষ্কার হয়ে গ্রেটা থুনবার্গের দাবি
গাজায় গণহত্যা চলছে : ইসরায়েল থেকে বহিষ্কার হয়ে গ্রেটা থুনবার্গের দাবি
মানবতাবিরোধী অপরাধ: আওয়ামী লীগের বিচারে তদন্ত শুরু
মানবতাবিরোধী অপরাধ: আওয়ামী লীগের বিচারে তদন্ত শুরু
সর্বাধিক পঠিত
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
এসএমই খাতের বৈদেশিক লেনদেনকার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media