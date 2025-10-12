X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নিখোঁজের পর অভিযুক্তের বাড়ির উঠানে পুঁতে রাখা শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৪আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৪
জিসান

তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর খুলনার দিঘলিয়ায় অভিযুক্তের বাড়ির উঠানে পুঁতে রাখা জিসান (৭) নামের এক শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে দেয়াড়া খেয়াঘাটসংলগ্ন এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। 

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ফয়সাল (২৬) নামের এক যুবককে খুলনার খালিশপুর এলাকা থেকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, নিহত শিশু জিসানের বাবা মো. আলমগীর হোসেন দেয়াড়ায় অবস্থিত মণ্ডল জুট টেক্সটাইল মিলে মেকানিক্যাল পদে চাকরি করেন। গত ৯ অক্টোবর বিকাল থেকে জিসান নিখোঁজ ছিল। পরবর্তীতে তার কোনও খোঁজ না পেয়ে আলমগীর হোসেন সেদিনই দিঘলিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। ডায়েরির তদন্তে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পার্শ্ববর্তী গ্রামের জি এম হান্নান শেখের ছেলে ফয়সালের সঙ্গে সর্বশেষ জিসানকে দেখা গেছে। এরপর ফয়সালকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে শিশুটিকে হাত-পা বেঁধে কুপিয়ে হত্যার কথা স্বীকার করে।

দিঘলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) প্রবীর কুমার বিশ্বাস জানান, সিসি ফুটেজে ফয়সালের সঙ্গে জিসানকে বাড়ির গেটে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এরপর তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার দেওয়া স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফয়সালের বাড়ির উঠানে পুঁতে রাখা অবস্থায় বস্তাবন্দি মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। 

তিনি আরও জানান, হত্যার কারণ এখনও জানা যায়নি। ফয়সালকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
লাশ উদ্ধারআটককুপিয়ে হত্যা
সম্পর্কিত
ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে জুতা ওড়ানোর ঘটনায় সমালোচনা, যুবক আটক
গাড়ি পার্কিং নিয়ে দুই চালকের ঝগড়া, ছুরিকাঘাতে একজনের মৃত্যু
ডিভোর্স দেওয়ায় সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে নারীর মৃত্যুর অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
ওয়ার্ল্ড টেনিসের মূলপর্বে বাংলাদেশের অবিনাশ
ওয়ার্ল্ড টেনিসের মূলপর্বে বাংলাদেশের অবিনাশ
প্রাণহীন চুল নিয়ে বিব্রত?
প্রাণহীন চুল নিয়ে বিব্রত?
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
ওরা বল নয়, রশিদকেই খেলছে: টাইগারদের স্পিন কোচ
ওরা বল নয়, রশিদকেই খেলছে: টাইগারদের স্পিন কোচ
সর্বাধিক পঠিত
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media