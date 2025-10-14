X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
গাড়ি ওভারটেক নিয়ে বিরোধের জেরে হত্যা, গ্রেফতার ২

মোংলা প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৬আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৬
হাসপাতালে মাহিদুলের চিকিৎসা

বাগেরহাটের মোংলায় শত্রুতার জেরে এক যুবককে হত্যার ঘটনায় দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকালে শত্রুতার জেরে মহিদুল শেখ নামের এক যুবককে পৌর শহরের কবরস্থান রোড এলাকায় এনে বেধড়ক মারধর করে মাহমুদ ও বনি শেখ নামের অপর দুই যুবক। নিহত মহিদুল মিঠাখালী ইউনিয়নের সোনাখালী গ্রামের হান্নান শেখের ছেলে।

হামলাকারীরা কাঠের বাটাম দিয়ে মহিদুলের মাথায় আঘাত করে। এ আঘাতে মহিদুল ঘটনাস্থলে অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। খুলনা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার রাতে মৃত্যু হয় তার। 

এদিকে সোমবার মহিদুলের ওপর হামলার ঘটনায় স্থানীয় লোকজন হামলাকারী মাহমুদ ও বনিকে ধরে পুলিশে দেয়। ওই দিন মারামারির ঘটনার মামলায় তাদেরকে বাগেরহাট কারাগারে পাঠানো হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত সপ্তাহে পৌর শহরের মাদ্রাসা রোডে গাড়ি (মোটরসাইকেল ও অটোভ্যান) ওভারটেক করা নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন মহিদুল ও মাহমুদ-বনি। সেই বিরোধের জেরে সোমবার মাহমুদ-বনি হামলায় চালায় মহিদুলের ওপর। আর এতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার রাতে মৃত্যু হয় তার। 

মোংলা থানার ওসি আনিসুর রহমান বলেন, মহিদুল শেখের মৃত্যুর ঘটনায় দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে প্রাথমিকভাবে মারামারি মামলায় বাগেরহাট আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এখন নতুন করে হত্যা মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

২০০ প্যাকেট নাশতা বাজেয়াপ্ত করার পর মিটিং স্থগিত করলো শিবির প্যানেল
মাঠে জিতেই হংকংকে জবাব দিতে বললেন বাফুফে সভাপতি
কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যা: হানিফসহ ৪ জনকে হাজিরে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির নির্দেশ
সব জেলায় পৃথক বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঠনের নির্দেশ
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
