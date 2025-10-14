গাড়ি ওভারটেক নিয়ে বিরোধের জেরে হত্যা, গ্রেফতার ২

বাগেরহাটের মোংলায় শত্রুতার জেরে এক যুবককে হত্যার ঘটনায় দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকালে শত্রুতার জেরে মহিদুল শেখ নামের এক যুবককে পৌর শহরের কবরস্থান রোড এলাকায় এনে বেধড়ক মারধর করে মাহমুদ ও বনি শেখ নামের অপর দুই যুবক। নিহত মহিদুল মিঠাখালী ইউনিয়নের সোনাখালী গ্রামের হান্নান শেখের ছেলে।
হামলাকারীরা কাঠের বাটাম দিয়ে মহিদুলের মাথায় আঘাত করে। এ আঘাতে মহিদুল ঘটনাস্থলে অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। খুলনা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার রাতে মৃত্যু হয় তার।
এদিকে সোমবার মহিদুলের ওপর হামলার ঘটনায় স্থানীয় লোকজন হামলাকারী মাহমুদ ও বনিকে ধরে পুলিশে দেয়। ওই দিন মারামারির ঘটনার মামলায় তাদেরকে বাগেরহাট কারাগারে পাঠানো হয়।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত সপ্তাহে পৌর শহরের মাদ্রাসা রোডে গাড়ি (মোটরসাইকেল ও অটোভ্যান) ওভারটেক করা নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন মহিদুল ও মাহমুদ-বনি। সেই বিরোধের জেরে সোমবার মাহমুদ-বনি হামলায় চালায় মহিদুলের ওপর। আর এতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার রাতে মৃত্যু হয় তার।
মোংলা থানার ওসি আনিসুর রহমান বলেন, মহিদুল শেখের মৃত্যুর ঘটনায় দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে প্রাথমিকভাবে মারামারি মামলায় বাগেরহাট আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এখন নতুন করে হত্যা মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।