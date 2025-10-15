X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাই আন্দোলনকে কটাক্ষ ও ধর্ম অবমাননার অভিযোগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

খুলনা প্রতিনিধি
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৯আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৯
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে কটাক্ষ ও ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বহিষ্কৃতরা হলেন- গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের একজন ও তৃতীয় বর্ষের একজন। এর মধ্যে চতুর্থ বর্ষের জনকে আজীবন এবং অন্যজনকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। 

বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। শিক্ষার্থীদের লিখিত অভিযোগ ও তদন্ত সাপেক্ষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে কটাক্ষ করে বিভিন্ন পোস্ট দিয়ে আসছিলেন সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ওই শিক্ষার্থী। পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম নিয়ে একাধিক অবমাননাকর পোস্ট করেন। একই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের আরেক শিক্ষার্থী ধর্ম নিয়ে ফেসবুকে একাধিক অবমাননাকর পোস্ট করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দুই ঘটনার বিচার চেয়ে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. রেজাউল করিম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‌‘অভিযোগ পেয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে শৃঙ্খলা কমিটির সভায় আলোচনা হয়। সেখানে একজনকে আজীবন ও আরেকজনকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়। বহিষ্কৃতদের আপিল করার সুযোগ আছে। আপিল হলে উচ্চতর বোর্ডে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

/এএম/
বিষয়:
বহিষ্কারখুলনা বিশ্ববিদ্যালয়জুলাই বিপ্লব
সম্পর্কিত
জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতনজুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের ১০ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা
জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলায় সংঘর্ষ, বেরোবির ৮ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
হলে নবীনদের র‍্যাগিং, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
সর্বশেষ খবর
‘নোট অব ডিসেন্টে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় সইয়ের বিষয়টি বিবেচনাধীন’
‘নোট অব ডিসেন্টে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় সইয়ের বিষয়টি বিবেচনাধীন’
বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ২৯ নভেম্বর
বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ২৯ নভেম্বর
চাকসু নির্বাচনের কমিশনার কলঙ্কিত অধ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন: ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থী
চাকসু নির্বাচনের কমিশনার কলঙ্কিত অধ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন: ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থী
বাজারে জাল নোটের ছড়াছড়ি, সতর্ক থাকতে বললো বাংলাদেশ ব্যাংক
বাজারে জাল নোটের ছড়াছড়ি, সতর্ক থাকতে বললো বাংলাদেশ ব্যাংক
সর্বাধিক পঠিত
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
গ্রাহকের শত কোটি টাকা হাতিয়ে উধাও ‘ফ্লাই ফার ইন্টারন্যাশনাল’
গ্রাহকের শত কোটি টাকা হাতিয়ে উধাও ‘ফ্লাই ফার ইন্টারন্যাশনাল’
যা আছে জুলাই জাতীয় সনদে
যা আছে জুলাই জাতীয় সনদে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media