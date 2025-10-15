জুলাই আন্দোলনকে কটাক্ষ ও ধর্ম অবমাননার অভিযোগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে কটাক্ষ ও ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বহিষ্কৃতরা হলেন- গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের একজন ও তৃতীয় বর্ষের একজন। এর মধ্যে চতুর্থ বর্ষের জনকে আজীবন এবং অন্যজনকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। শিক্ষার্থীদের লিখিত অভিযোগ ও তদন্ত সাপেক্ষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে কটাক্ষ করে বিভিন্ন পোস্ট দিয়ে আসছিলেন সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ওই শিক্ষার্থী। পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম নিয়ে একাধিক অবমাননাকর পোস্ট করেন। একই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের আরেক শিক্ষার্থী ধর্ম নিয়ে ফেসবুকে একাধিক অবমাননাকর পোস্ট করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দুই ঘটনার বিচার চেয়ে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. রেজাউল করিম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘অভিযোগ পেয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে শৃঙ্খলা কমিটির সভায় আলোচনা হয়। সেখানে একজনকে আজীবন ও আরেকজনকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়। বহিষ্কৃতদের আপিল করার সুযোগ আছে। আপিল হলে উচ্চতর বোর্ডে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’