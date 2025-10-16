স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, যুবক আটক

খুলনার পাইকগাছার কপিলমুনিতে ৯ম শ্রেণি পড়ুয়া এক স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পুলিশ মিরাজুল ইসলাম মিরাজ (২২) নামে এক যুবককে আটক করেছে। অভিযুক্ত যুবক পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনির কাশিমনগর এলাকার আব্দুল গফফার শেখের ছেলে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকাল ৩ থেকে সাড়ে ৩টার দিকে ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীকে রাস্তা থেকে জোরপূর্বক মুখ চেপে ওই যুবকসহ তার বন্ধুরা মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যায়। এরপর তাকে পার্শ্ববর্তী বিলের মধ্যে একটি ফাঁকা বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করে। খবর পেয়ে কপিলমুনি ফাঁড়ি পুলিশ ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেয়।
কপিলমুনি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পুলিশ পরিদর্শক) আজগর হোসেন বলেন, স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় পাইকগাছা থানায় একটি মামলা হয়েছে। এ মামলায় অভিযুক্ত যুবককে আটক করা হয়েছে।