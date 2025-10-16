X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, যুবক আটক

খুলনা প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৬আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:২৬
কপিলমুনি পুলিশ ফাঁড়ি

খুলনার পাইকগাছার কপিলমুনিতে ৯ম শ্রেণি পড়ুয়া এক স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পুলিশ মিরাজুল ইসলাম মিরাজ (২২) নামে এক যুবককে আটক করেছে। অভিযুক্ত যুবক পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনির কাশিমনগর এলাকার আব্দুল গফফার শেখের ছেলে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকাল ৩ থেকে সাড়ে ৩টার দিকে ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীকে রাস্তা থেকে জোরপূর্বক মুখ চেপে ওই যুবকসহ তার বন্ধুরা মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যায়। এরপর তাকে পার্শ্ববর্তী বিলের মধ্যে একটি ফাঁকা বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করে। খবর পেয়ে কপিলমুনি ফাঁড়ি পুলিশ ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেয়।

কপিলমুনি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পুলিশ পরিদর্শক) আজগর হোসেন বলেন, স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় পাইকগাছা থানায় একটি মামলা হয়েছে। এ মামলায় অভিযুক্ত যুবককে আটক করা হয়েছে।

/এফআর/এমওএফ/
বিষয়:
ধর্ষণঅপরাধ
সম্পর্কিত
পাবনায় প্রকাশ্যে গুলি করে একজনকে হত্যা
বিনা টাকায় সিগারেট বিতরণ করে প্রমোশন করায় জরিমানা
রাকসু নির্বাচনে বোমা বিস্ফোরণের ভিডিওটি এআই দিয়ে বানানো
সর্বশেষ খবর
পাবনায় প্রকাশ্যে গুলি করে একজনকে হত্যা
পাবনায় প্রকাশ্যে গুলি করে একজনকে হত্যা
সবাইকে জুলাই সনদ সইয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হওয়ার আহ্বান
সবাইকে জুলাই সনদ সইয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হওয়ার আহ্বান
চরমোনাই রাজারচর বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবি
চরমোনাই রাজারচর বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবি
৬০ ফিট সড়কের যানজট নিরসনে নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে ডিএনসিসি
৬০ ফিট সড়কের যানজট নিরসনে নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে ডিএনসিসি
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media