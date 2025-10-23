খুলনায় সন্দেহ থেকে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

খুলনা মহানগরীর লবণচোরা থানার দরগা সবুজ পল্লি এলাকায় স্ত্রী ডলিকে (৪৫) কুপিয়ে হত্যা করেছে স্বামী। স্থানীয়রা স্বামী হাসানকে (৫৫) আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) ভোরে লবণচোরা থানার দরগা সবুজ পল্লি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
খুলনা সদর থানার ওসি সানোয়ার হোসেন মাসুম বলেন, সন্দেহ থেকে সৃষ্ট বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এ দম্পতির ২ ছেলে-মেয়ে রয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন স্বামী হাসানকে আটকে রাখে। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। ডলির লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।