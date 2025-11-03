X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি

বাগেরহাট প্রতিনিধি
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২২:২৯আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২২:২৯
বিএনপির লোগো

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য দলের একক প্রার্থী ঘোষণা করছে বিএনপি। প্রাথমিকভাবে ২৩৭ আসনে প্রার্থী মনোনীত করেছে দলটি। তবে ৬৪ জেলার মধ্যে ২৬টির সবকটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। বাকি ৩৮টি জেলায় ৬৩ আসনে কোনও প্রার্থী দেয়নি। এর মধ্যে একটি জেলায় কাউকেই মনোনয়ন দেয়নি বিএনপি।

দলটির প্রকাশিত তালিকায় দেখা গেছে, বাগেরহাটে তিনটি আসন থাকলেও কোনোটিতে প্রার্থী দেওয়া হয়নি। তালিকায় জেলার তিনটি আসনের প্রার্থীর নামের ঘরটি খালি রয়েছে।

এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি

যদিও খালি রাখা ৬৩ আসনের মধ্যে ৪০টি জোট সঙ্গীদের দেওয়ার কথা ভাবছে দলটি। বাকি ২৩ আসনে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কেন্দ্রীয় কমিটি। সেগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত পরে জানানো হবে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এদিকে, ২৩৭ আসনের দলীয় মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর কয়েক জায়গায় বঞ্চিত নেতাদের অনুসারীরা বিক্ষোভ করেছেন।

/এফআর/
বিষয়:
বিএনপিত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী তালিকায় সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী
নুরের এলাকায় প্রার্থী দেয়নি বিএনপি, হাসান মামুন বললেন ধৈর্য ধরুন
নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় মহাসড়কের পর এবার রেলপথ অবরোধ
সর্বশেষ খবর
সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী তালিকায় সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী
সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী তালিকায় সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী
নুরের এলাকায় প্রার্থী দেয়নি বিএনপি, হাসান মামুন বললেন ধৈর্য ধরুন
নুরের এলাকায় প্রার্থী দেয়নি বিএনপি, হাসান মামুন বললেন ধৈর্য ধরুন
ফিলিস্তিনি বন্দিকে নির্যাতন: ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক আইন কর্মকর্তা গ্রেফতার
ফিলিস্তিনি বন্দিকে নির্যাতন: ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক আইন কর্মকর্তা গ্রেফতার
নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় মহাসড়কের পর এবার রেলপথ অবরোধ
নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় মহাসড়কের পর এবার রেলপথ অবরোধ
সর্বাধিক পঠিত
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media