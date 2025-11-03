এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য দলের একক প্রার্থী ঘোষণা করছে বিএনপি। প্রাথমিকভাবে ২৩৭ আসনে প্রার্থী মনোনীত করেছে দলটি। তবে ৬৪ জেলার মধ্যে ২৬টির সবকটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। বাকি ৩৮টি জেলায় ৬৩ আসনে কোনও প্রার্থী দেয়নি। এর মধ্যে একটি জেলায় কাউকেই মনোনয়ন দেয়নি বিএনপি।
দলটির প্রকাশিত তালিকায় দেখা গেছে, বাগেরহাটে তিনটি আসন থাকলেও কোনোটিতে প্রার্থী দেওয়া হয়নি। তালিকায় জেলার তিনটি আসনের প্রার্থীর নামের ঘরটি খালি রয়েছে।
যদিও খালি রাখা ৬৩ আসনের মধ্যে ৪০টি জোট সঙ্গীদের দেওয়ার কথা ভাবছে দলটি। বাকি ২৩ আসনে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কেন্দ্রীয় কমিটি। সেগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত পরে জানানো হবে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
এদিকে, ২৩৭ আসনের দলীয় মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর কয়েক জায়গায় বঞ্চিত নেতাদের অনুসারীরা বিক্ষোভ করেছেন।