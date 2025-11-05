কুষ্টিয়ায় মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতার সমর্থকদের দ্বিতীয় দিনে সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মনোনয়নবঞ্চিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কেন্দ্রীয় কমিটির স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনের সমর্থকরা দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে শহরের মজমপুর গেটে সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে তারা বিক্ষোভ মিছিল করেন।
এ সময় তারা বলেন, “সোহরাব উদ্দিন কুষ্টিয়া সদর আসনের তিনবারের সংসদ সদস্য। তিনি একজন ত্যাগী নেতা। তার বদলে এখানে অন্য কাউকে প্রার্থী হিসেবে মেনে নেওয়া হবে না।”
অবিলম্বে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান তারা।
একই দাবিতে সোমবারও বিক্ষোভ করেন সোহরাব উদ্দিনের সমর্থকরা।
উল্লেখ্য, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৩৭ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। এর মধ্যে কুষ্টিয়ার চারটি আসন রয়েছে।
কুষ্টিয়ার চারটি আসনে সম্ভাব্য চূড়ান্ত প্রার্থীরা হলেন- কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লা, কুষ্টিয়া-২( মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী, কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব প্রকৌশলী মো. জাকির হোসেন সরকার এবং
কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি।