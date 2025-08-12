ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী হোস্টেল থেকে শরিফা ইয়াসমিন সৌমা নামের এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলের ৩১১ নম্বর কক্ষ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
মারা যাওয়া শরিফা ইয়াসমিন সৌমা খুলনার খালিশপুর গ্রামের তায়েদুর রহমানের মেয়ে। তিনি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি শিবিরুল ইসলাম জানান, দুপুরে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলের ৩১১ নম্বর কক্ষে শরীরে ইনজেকশন প্রয়োগের মাধ্যমে আত্মহত্যা করেন সৌমা। এর আগে ৪-৫ পৃষ্ঠার একটি চিরকুট লেখেন সৌমা। খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ইনজেকশন ও সিরিঞ্জ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
তিনি আরও জানান, সৌমা দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা ও ব্যক্তিগত জীবনের মানসিক চাপে ভুগছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, এ চাপ থেকেই আত্মহত্যা করেছে সৌমা। লাশের পাশ থেকে পাওয়া চিরকুটে সৌমা মানসিক চাপ ও নানা কষ্টের কথা লিখেছেন। সৌমার পরিবার লাশ নিতে ময়মনসিংহের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাক্তার নাজমুল আলম খানের সঙ্গে ফোনে বারবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।