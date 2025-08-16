X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া ও মিছিল, গ্রেফতার ৩

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৫আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৫
তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিছিলের ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, তারা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কর্মী।

এ ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে। ওই মামলায় তিন জনকে গ্রেফতার দেখিয়ে শনিবার (১৬ আগস্ট) আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। তারা হলেন ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আশ্রবপুর গ্রামের মোস্তাফিজুর রহমান (৫৩), মো. কামরুল হাসান (৩৫) ও মো. নাঈম (১৮)। শুক্রবার বিকালে তাদের আটক করে পুলিশ। পরে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ওয়াজেদ আলী বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন। মামলায় ২৮ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত পরিচয় আরও ৩০ থেকে ৪০ জনকে আসামি করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ হাসান নিজের ফেসবুকে দোয়া মাহফিলের ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করেন। সেখানে দেখা যায়, একটি দোকানঘরে কিছু লোক বসে দোয়া করছেন। পেছনে ব্যানারে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া-মিলাদ ও আলোচনা সভার কথা লেখা ছিল। আয়োজক হিসেবে মাসুদ হাসানের নাম লেখা ছিল। ছবি ও ভিডিও শেয়ার করে মাসুদ হাসান ফেসবুকে লিখেছেন, ‌‘রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তারা দোয়া ও মিলাদ করেছেন। দোয়া শেষে মিছিলও করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম।’

ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিছিল করায় তিন জনকে আটক করা হয়। পরে মামলা দিয়ে গ্রেফতার দেখিয়ে শনিবার আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।’

/এএম/
বিষয়:
বঙ্গবন্ধুগ্রেফতারমামলাশোকাবহ আগস্ট
