মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
শেরপুরে ভিমরুলের কামড়ে ১৬ শিশুশিক্ষার্থী আহত

শেরপুর প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৩৪আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪৪
শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া অ্যাকাডেমি

শেরপুর সদর উপজেলার শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া অ্যাকাডেমির অন্তত ১৬ শিক্ষার্থী ভিমরুলের কামড়ে আহত হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের তৃতীয় তলায় পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস চলাকালে হঠাৎ একঝাঁক ভিমরুল শিক্ষার্থীদের আক্রমণ করে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া অ্যাকাডেমির সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম জানান, দিবা শাখার পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস শুরুর আগেই এই ঘটনা ঘটে। পরে আহতদের সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যারা অল্প আহত হয়েছে তারা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরে গেছে। তবে কয়েকজন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এর আগে একাধিকবার ভিমরুলের বিষয় শিক্ষকদের অবহিত করা হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

শেরপুর ভিক্টোরিয়া অ্যাকাডেমির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনিছা বেগম বলেন, ‘আহত শিক্ষার্থীদের সকল চিকিৎসার দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষ বহন করবে।’

এ ব্যাপারে শেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. সেলিম মিঞা বলেন, ‘পাঁচ জন শিক্ষার্থী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়। দ্রুতই তারা বাড়ি ফিরতে পারবে।’

