ইউএনওর প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মারধর যুবদল নেতার, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মারধরের অভিযোগে যুবদলের এক নেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার বিকালে এ ঘটনার পর যুবদলের ওই নেতা মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাউদ্দিন বিশ্বাস। দণ্ড পাওয়া জিয়াউর রহমান ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য।
সালাউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, ‘সোমবার বিকাল ৩টার দিকে জিয়াউর তার স্ত্রীর জন্ম নিবন্ধন সংশোধন করাতে উপজেলা কার্যালয়ে যান। সেখানে গিয়ে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা হাসানুর রহমানের কাছে বিষয়টির সমাধান চান। এ সময় হাসানুর সার্ভার ডাউন বলে জিয়াউরকে জানালে তিনি তার মোবাইল নম্বর চান। হাসানুর নম্বর দিতে অস্বীকৃতি জানালে দুজনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা থেকে মারধরের ঘটনা ঘটে। পরে অফিসের লোকজন উত্তেজিত জিয়াউরকে থামান।
মারধরের শিকার হাসানুর রহমান বলেন, ‘মোবাইল নম্বর দিয়ে কী করবেন জানতে চাইলে জিয়াউরের সঙ্গে আমার বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তিনি আমাকে মারধর করেন। পরে অফিসের লোকজন তাকে থামিয়েছেন।’
এ বিষয়ে জানতে যুবদল নেতা জিয়াউর রহমানের মোবাইলে একাধিকবার কল দিলেও রিসিভ করেননি। তবে জিয়াউরের চাচা পৌর বিএনপির সদস্যসচিব নূরে আলম জিকু বলেন, ‘এমন ফালতু বিষয় নিয়ে আমাকে কল করা আপনার উচিত হয়নি। ফোন রাখেন’ বলে কল কেটে দেন তিনি।
সহকারী কমিশনার সালাউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, ‘অফিসে এসে একটি লোক দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি ইউএনওর সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে গলাধাক্কা দেন। তাৎক্ষণিক তাকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।’
ইউএনও সানজিদা রহমান বলেন, ‘মারধর নয় জিয়াউর রহমান অফিসের মধ্যে হাসানুরকে গালাগালির একপর্যায়ে গলাধাক্কা দিয়েছেন। তখন আমি বাইরে ছিলাম। পরে আমাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এ ঘটনায় তাকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।’