X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যসহ দুই শতাধিক শিক্ষককে অবরুদ্ধ করেছেন শিক্ষার্থীরা

বাকৃবি প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৫আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৫
‘কম্বাইন্ড (সমন্বিত) ডিগ্রির দাবি’ পূরণ না হওয়ায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উপাচার্যসহ দুই শতাধিক শিক্ষককে অবরুদ্ধ করেছেন দুটি অনুষদের শিক্ষার্থীরা

‘কম্বাইন্ড (সমন্বিত) ডিগ্রির দাবি’ পূরণ না হওয়ায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উপাচার্যসহ দুই শতাধিক শিক্ষককে অবরুদ্ধ করেছেন দুটি অনুষদের শিক্ষার্থীরা। রবিবার (৩১ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে তাদের অবরুদ্ধ করে তালা ঝুলিয়ে দেন তারা।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন ও ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীদের ‘কম্বাইন্ড ডিগ্রির’ (বিএসসি ইন ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি) দাবিতে চলমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার বেলা ১১টায় একাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে এ সভায় কম্বাইন্ড ডিগ্রি চালুর পাশাপাশি পশুপালন ও ভেটেরিনারি ডিগ্রিও চালু রাখার সিদ্ধান্ত হয়। তবে মোট তিনটি ডিগ্রি চালু রাখার সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন না পশুপালন ও ভেটেরিনারি অনুষদের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষদের দুই শতাধিক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে তিন ডিগ্রির সিদ্ধান্ত ঘোষণা দেওয়া হলে ‘এক পেশায় এক ডিগ্রির (কম্বাইন্ড ডিগ্রি)’ দাবিতে মিলনায়তনে তালা ঝুলিয়ে দেন। এতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়াসহ শিক্ষকরা।

শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, সকাল ৯টা থেকে দুই অনুষদের শিক্ষার্থীরা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে জড়ো হন। তাদের একটাই দাবি, কম্বাইন্ড ডিগ্রি। দুপুর দেড়টার দিকে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় আশানুরূপ সিদ্ধান্ত না আসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষককে একত্রে অবরুদ্ধ করে তালা লাগিয়ে দেন তারা।

কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে গত ২৫ জুলাই থেকে নানা আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনে অংশ নেওয়া পশুপালন অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী তাহমিনা আক্তার বলেন, ‘আমাদের দাবি ছিল একটা ডিগ্রি এবং সেটি হলো কম্বাইন্ড ডিগ্রি। শিক্ষকবৃন্দের এই সিদ্ধান্ত আমাদের দাবিকে পূরণ করে না। আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থান কর্মসূচি চলবে।’

দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মিরা বলেন, ‘টানা ৩৬ দিন ধরে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে আমাদের এই আন্দোলন চলছে। আমরা দেখছি যেন সব জায়গায় চাকরির ক্ষেত্রে কম্বাইন্ড ডিগ্রির প্রাধান্য পাচ্ছে। শিক্ষকরা এখন যে তিনটা ডিগ্রি রাখতে চাইছেন, তাতে ভবিষ্যতে সমস্যা আরও বাড়বে। আমাদের একটাই কথা যে এক পেশায় একটা ডিগ্রি থাকবে।’

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো. আসাদুজ্জামান সরকার বলেন, ‘পশুপালন ও ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আজকে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ককে প্রধান করে একটি চার সদস্যবিশিষ্ট কমিটি করা হয়েছে, যারা কম্বাইন্ড ডিগ্রির জন্য কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করবে। আগামী সেশন থেকে কম্বাইন্ড কোর্সে ১৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হবে। এবার যারা ভর্তি হয়েছে, তাদের অপশন থাকবে তারা চাইলে ভেটেরিনারি, পশুপালন বা কম্বাইন্ড নিতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী দুই অনুষদকে এক করতে পারবেন না। দুই অনুষদ মিলিতভাবে কম্বাইন্ড ডিগ্রি দেবে এবং ধারাবাহিকভাবে দুই অনুষদ থেকেই ডিন হবে।’

/এএম/
বিষয়:
শিক্ষার্থীবাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষকঅবরুদ্ধ
সম্পর্কিত
চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এত জঘন্য দেখিনি: অধ্যাপক সামিনা লুৎফা
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
সর্বশেষ খবর
চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি মেয়রের
চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি মেয়রের
আগস্টের ৩০ দিনে প্রবাসী আয় এলো ২৭ হাজার কোটি টাকা
আগস্টের ৩০ দিনে প্রবাসী আয় এলো ২৭ হাজার কোটি টাকা
ধর্ম উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
ধর্ম উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
সাইফকে নিয়ে সালাউদ্দিন, ‘কাউকে খুব তাড়াতাড়ি আকাশে তুলবেন না, আবার হুট করে নামিয়েও দেবেন না’
সাইফকে নিয়ে সালাউদ্দিন, ‘কাউকে খুব তাড়াতাড়ি আকাশে তুলবেন না, আবার হুট করে নামিয়েও দেবেন না’
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
নুরের সুস্থতা জাতীয় পার্টির ‘সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি’, অপেক্ষায় জিএম কাদের
নুরের সুস্থতা জাতীয় পার্টির ‘সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি’, অপেক্ষায় জিএম কাদের
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনবিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media