X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বোনের জন্য ওষুধ কিনতে যাওয়ার পথে প্রাণ গেলো তরুণের

শেরপুর প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৩আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৩
আশিক মিয়া

শেরপুরের চর মোচারিয়া ইউনিয়নের কেন্দুয়ারচর এলাকায় আশিক মিয়া (১৮) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী ওষুধ কিনতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

নিহত আশিক মুন্সিরচর গ্রামের মো. বাদল মিয়ার ছেলে এবং চর মোচারিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম খোরশেদুজ্জামানের ভাতিজা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতের দিকে বোনের জন্য ওষুধ কিনতে আশিক মোটরসাইকেল নিয়ে নন্দির বাজার যাচ্ছিলেন। পথে কেন্দুয়ারচর এলাকার পাকা সড়কে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ‘ভ্যানগাড়ির’ সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মুন্সিরচর এলাকার ইউপি সদস্য সাজু মিয়া বলেন, ‘আমরা রাত ১১টার দিকে বাজারে বসে ছিলাম। এ সময় একজন দোকানদার দোকান বন্ধ করে নন্দির বাজার যাওয়ার পথে রাস্তায় মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে খবর দেয়। আমরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই মরদেহ উদ্ধার করে আশিকের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ধারণা করা হচ্ছে, ভ্যানগাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। যেখানে মরদেহ ছিল সেখানে কিছু কাঠের আসবাবপত্র পড়ে থাকতে দেখা গেছে।’

শেরপুর সদর থানার তদন্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম খান বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের বাড়িতে যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ভ্যানগাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে আশিকের মৃত্যু হয়েছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনানিহত
সম্পর্কিত
বিজয় সরণিতে ট্রাকচাপায় বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
আগস্টে সড়ক, রেল ও নৌ-পথ দুর্ঘটনায় নিহত ৫৬৩
উত্তরায় ত্রিমুখী সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
সর্বশেষ খবর
৪২ বছরে ক্রিকেটকে বিদায় বললেন ভারতীয় লেগ স্পিনার
৪২ বছরে ক্রিকেটকে বিদায় বললেন ভারতীয় লেগ স্পিনার
জাতীয় প্রেসক্লাবের ১৭ সদস্যের পদ স্থগিত
জাতীয় প্রেসক্লাবের ১৭ সদস্যের পদ স্থগিত
গোপনীয়তা লঙ্ঘনের দায়ে গুগলকে ৪ হাজার ৯০০ কোটি টাকা জরিমানা
গোপনীয়তা লঙ্ঘনের দায়ে গুগলকে ৪ হাজার ৯০০ কোটি টাকা জরিমানা
ইন্দোনেশিয়ায় তীব্র হচ্ছে সরকারবিরোধী আন্দোলন, পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভের আহ্বান শিক্ষার্থীদের
ইন্দোনেশিয়ায় তীব্র হচ্ছে সরকারবিরোধী আন্দোলন, পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভের আহ্বান শিক্ষার্থীদের
সর্বাধিক পঠিত
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
লতিফ সিদ্দিকীর জামিন আবেদন প্রত্যাহার
লতিফ সিদ্দিকীর জামিন আবেদন প্রত্যাহার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media