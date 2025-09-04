জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহের ফুলপুরে র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে এ র্যালি ও সমাবেশ হয়।
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও তারাকান্দা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন তালুকদার।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফুলপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব সিদ্দিকুর রহমান, সদস্য সচিব হেলাল উদ্দিন হেলু, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রোকনুজ্জামান রোকন, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক, সদস্যসচিব মাহবুবুর রহমান মোস্তফাসহ দলের অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
এর আগে উপজেলার রূপসী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের মেম্বার বিএনপি নেতা মো. মজিবুর রহমান ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইকবাল হোসাইনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর একটি মিছিল সমাবেশে যোগ দেয়।