X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ফুলপুরে র‍্যালি ও সমাবেশ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৩আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৩
জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহের ফুলপুরে র‍্যালি ও সমাবেশ

জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহের ফুলপুরে র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে এ র‍্যালি ও সমাবেশ হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও তারাকান্দা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন তালুকদার।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফুলপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব সিদ্দিকুর রহমান, সদস্য সচিব হেলাল উদ্দিন হেলু, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রোকনুজ্জামান রোকন, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক, সদস্যসচিব মাহবুবুর রহমান মোস্তফাসহ দলের অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এর আগে উপজেলার রূপসী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের মেম্বার বিএনপি নেতা মো. মজিবুর রহমান ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইকবাল হোসাইনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর একটি মিছিল সমাবেশে যোগ দেয়।

/এএম/
বিষয়:
বিএনপিসমাবেশ
সম্পর্কিত
সংস্কারে মতভেদ থাকলে নির্বাচিত সরকারের হাতে ছাড়তে হবে: আমির খসরু
একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলাসর্বোচ্চ আদালতের রায়ে প্রমাণিত হয়েছে তারেক রহমান নির্দোষ: কায়সার কামাল
তারেক রহমানকে দেওয়া চিঠির অনুলিপি গ্রহণে অস্বীকৃতি ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির
সর্বশেষ খবর
‘দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবির বট আইডি বেশি, তারা বামদের মধ্যেও ঢুকেছে’
‘দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবির বট আইডি বেশি, তারা বামদের মধ্যেও ঢুকেছে’
মূল স্পন্সর না থাকায় ভারতের জার্সিতে ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্ট!
মূল স্পন্সর না থাকায় ভারতের জার্সিতে ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্ট!
আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবে ঐকমত্য কমিশন
আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবে ঐকমত্য কমিশন
ধানমন্ডিতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৮
ধানমন্ডিতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৮
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media