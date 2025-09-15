X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শেরপুরে এনআইডি করতে গিয়ে রোহিঙ্গা যুবক আটক

শেরপুর প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৭আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৭
আটক রোহিঙ্গা যুবক

ভুয়া নাম-পরিচয় ব্যবহার করে শেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) করতে এসে আমিন (৩৬) নামে এক রোহিঙ্গা আটক হয়েছেন। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) তাকে আটকের পর পুলিশে সোপর্দ করা হয়। তিনি কক্সবাজারের উখিয়ার টাংহালি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।

পুলিশ ও জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে ওই রোহিঙ্গা যুবক নিজের নাম আলম মিয়া উল্লেখ করে এনআইডির জন্য আবেদন করতে শেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসে আসেন। তিনি বাবার নাম হিসেবে আলী এবং শেরপুর পৌরসভার কসবা মোল্লাপাড়া ও শিবোত্তর এলাকাকে নিজের ভোটার এলাকা হিসেবে দাবি করেন।

তবে তার কথাবার্তা ও নথিপত্র যাচাইয়ের সময় নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তাদের সন্দেহ হলে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদে তিনি নিজেকে রোহিঙ্গা বলে স্বীকার করেন। পরে জানা যায়, তার আসল নাম আমিন। তিনি কক্সবাজারের উখিয়ার টাংহালি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা এবং মূলত মিয়ানমারের নাগরিক। তার বাবার নাম জাহিদ হোসেন ও মায়ের নাম গুলবাহার।

আটক রোহিঙ্গা যুবক বলেন, আমি কক্সবাজারের উখিয়ার টাংহালি ক্যাম্পে থাকি। এ দেশের নাগরিক হওয়ার আশায় ভোটার আইডি কার্ড করতে শেরপুরে এসেছিলাম। কাজের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র পেলে সুবিধা হবে ভেবেই আলম নামে আবেদন করেছিলাম।

এ বিষয়ে শেরপুরের অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, ওই যুবকের কাগজপত্র ও সন্দেহজনক আচরণ দেখে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি। পরে তিনি নিজেই তার রোহিঙ্গা পরিচয় স্বীকার করেন। পরে তাকে সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

শেরপুর সদর থানার ওসি জুবায়দুল আলম বলেন, রোহিঙ্গা যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার সঙ্গে আরও কারা জড়িত আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

/এফআর/
বিষয়:
রোহিঙ্গা সংকটএনআইডিঅপরাধ
সম্পর্কিত
‘আরাকান আর্মি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত’
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
মালয়েশিয়া প্রবাসীদের জন্য এনআইডি কার্যক্রম শুরু ইসির
সর্বশেষ খবর
আর্থিকভাবে অসচ্ছল ১৭ শিক্ষার্থীর পাশে কবি নজরুল কলেজ ছাত্রদল
আর্থিকভাবে অসচ্ছল ১৭ শিক্ষার্থীর পাশে কবি নজরুল কলেজ ছাত্রদল
আড়াই লাখ টাকার কৃষি ঋণে লাগবে না সিআইবি চার্জ
আড়াই লাখ টাকার কৃষি ঋণে লাগবে না সিআইবি চার্জ
দুর্গাপূজার প্রস্তুতি নিয়ে হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক
দুর্গাপূজার প্রস্তুতি নিয়ে হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক
কাতার ও ফিলিস্তিনের প্রতি অবিচল সমর্থন জানালো বাংলাদেশ
কাতার ও ফিলিস্তিনের প্রতি অবিচল সমর্থন জানালো বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media