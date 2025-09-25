আরেক উপজেলায় কমিটি দিলো এনসিপি

নুর ইসলামকে প্রধান সমন্বয়কারী করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শেরপুর সদর উপজেলা শাখার সমন্বয় কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ওই কমিটি অনুমোদনের কথা জানানো হয়।
এর আগে বুধবার এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম স্বাক্ষরিত ২১ সদস্য বিশিষ্ট ওই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
আগামী তিন মাস অথবা আহ্বায়ক কমিটি গঠনের আগ পর্যন্ত এই কমিটি বহাল থাকবে বলেও জানানো হয়।
নতুন কমিটিতে ৭ জন যুগ্ম সমন্বয়কারী হলেন- রাশেদুল ইসলাম, আরিফ সাফফারি, সাব্বির হাসান জুয়েল, আব্দুল হাকিম, কামরুল হাসান, ইঞ্জিনিয়ার গুলজার হোসেন ও মারুফ বিল্লাহ।
আর ১৩ জন সদস্য হলেন- শফিকুল ইসলাম শফিক, আরিফুল ইসলাম আরিফ, রেজাউল ইসলাম, মাসুদুর রহমান মাসুদ, সোহেল রানা, কাউসার আহমেদ, জুয়েল মিয়া, সারোয়ার হোসেন, সোহাগ মনি, ফাইদুল্লাহ রহমান, জহুরুল ইসলাম, মাহবুবুল আলম লিটন ও নাজমুল হোসেন।