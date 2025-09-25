X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
আরেক উপজেলায় কমিটি দিলো এনসিপি

শেরপুর প্রতিনিধি
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৯আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৯
প্রধান সমন্বয়কারী নুর ইসলাম

নুর ইসলামকে প্রধান সমন্বয়কারী করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শেরপুর সদর উপজেলা শাখার সমন্বয় কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ওই কমিটি অনুমোদনের কথা জানানো হয়।

এর আগে বুধবার এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম স্বাক্ষরিত ২১ সদস্য বিশিষ্ট ওই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

আগামী তিন মাস অথবা আহ্বায়ক কমিটি গঠনের আগ পর্যন্ত এই কমিটি বহাল থাকবে বলেও জানানো হয়।

নতুন কমিটিতে ৭ জন যুগ্ম সমন্বয়কারী হলেন- রাশেদুল ইসলাম, আরিফ সাফফারি, সাব্বির হাসান জুয়েল, আব্দুল হাকিম, কামরুল হাসান, ইঞ্জিনিয়ার গুলজার হোসেন ও মারুফ বিল্লাহ।

আর ১৩ জন সদস্য হলেন- শফিকুল ইসলাম শফিক, আরিফুল ইসলাম আরিফ, রেজাউল ইসলাম, মাসুদুর রহমান মাসুদ, সোহেল রানা, কাউসার আহমেদ, জুয়েল মিয়া, সারোয়ার হোসেন, সোহাগ মনি, ফাইদুল্লাহ রহমান, জহুরুল ইসলাম, মাহবুবুল আলম লিটন ও নাজমুল হোসেন।

জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সিনিয়রদের থেকে শুনেছি, বোর্ডের ইতিহাসে এত নোংরামি তারা দেখেননি: তামিম
ইউক্রেন কি যুদ্ধ-পূর্ব সীমান্ত পুনরুদ্ধার করতে পারবে?
যাত্রাবাড়ীতে বাসে অজ্ঞান পার্টির কবলে পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু
জাতিসংঘে ‘ট্রিপল স্যাবোটাজ’র অভিযোগে তদন্তের দাবি ট্রাম্পের
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
