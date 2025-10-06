X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
আদালতের বারান্দায় সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেলো শরীফার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৬আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৬
সুনামগঞ্জ আদালত

এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেলো সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা আদালত প্রাঙ্গণে। সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন শরীফা আক্তার (২৮) নামের এক নারী। 

সোমবার (৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ধর্মপাশা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণে এই নির্মম ঘটনাটি ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু দুপুর ১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান শরীফা।

নিহত শরীফা আক্তার নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ পৌর শহরের দেওথান গ্রামের মৃত রমজান মিয়ার মেয়ে। অভিযুক্ত সাবেক স্বামী মো. আক্তার হোসেন (৩৫) সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার কান্দাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার পরই উপস্থিত লোকজন তাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক বলেন, ‘আদালত প্রাঙ্গণে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক। অভিযুক্ত আক্তার হোসেনকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

নিহতের ভাই লিমন মিয়া জানিয়েছেন, চার বছর আগে শরীফার বিয়ে হয় আক্তার হোসেনের সঙ্গে। তাদের তিন বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। পারিবারিক কলহের কারণে ছয় মাস আগে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এই নিয়ে আদালতে একটি মামলা চলছিল।

তিনি আরও বলেন, ‘আজ সকালে মামলার শুনানির জন্য বোনকে নিয়ে আদালতে যাই। আদালতের বারান্দায় অপেক্ষা করার সময় পেছন থেকে হঠাৎ আক্তার এসে শরীফার গলায় ছুরি বসায়। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরার চেষ্টা করি। পরে আশপাশের মানুষ এসে সহায়তা করে। বোনকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও তাকে বাঁচানো যায়নি।’

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিহত শরীফার মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এরপর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

