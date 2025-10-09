X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করার পর পুলিশের ওপর হামলা

জামালপুর প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২৭আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২৭
বকশীগঞ্জ থানা

জামালপুরের বকশীগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলা করে মাদক ব্যবসায়ীকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। হামলায় এক এসআইসহ দুই জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তিন জনকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে পৌর শহরের সওদাগর পাড়া এলাকায়।

বকশীগঞ্জ থানা পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে বকশীগঞ্জ থানা পুলিশ পৌর শহরের সওদাগর পাড়া এলাকার সুরুজ আলীর ছেলে লিটন মিয়ার (৪৫) বাড়িতে অভিযান চালিয়ে লিটন মিয়াকে ১০০ পিস ইয়াবাসহ আটক করে।

পুলিশ লিটন মিয়াকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় তার বাড়ির লোকজন ওপর হামলা চালায়। এক পর্যায়ে পুলিশের কাছ থেকে লিটন মিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় হামলাকারীরা।

এ সময় হামলায় এসআই রাসেল আহামেদ, কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম আহত হন।
তারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আছেন।

পুলিশের ওপর হামলা ও মাদক ব্যবসায়ীকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় পরে অভিযান চালিয়ে মাদক ব্যবসায়ী লিটন মিয়া, তার মা ফিরোজা বেগম ও ওই এলাকার রিপন মিয়া নামে তিন জনকে আটক করা হয়।

বকশীগঞ্জ থানার ওসি খন্দকার শাকের আহমেদ জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হয়েছে। পুলিশের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধা দানকারীদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

