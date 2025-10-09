X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
বাবা-মাকে ‘হত্যা করে’ লাশ বসতঘরে পুঁতে রাখে ছেলে

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৫আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩২
আটক রাজু মিয়া

ময়মনসিংহের ত্রিশালে বাবা-মাকে হত্যা করে বসতঘরে লাশ পুঁতে রাখার অভিযোগে ছেলে রাজু মিয়াকে (২৬) আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকালে তাকে আটক করে ত্রিশাল থানা পুলিশ। 

ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুরুল আলম জানান, ত্রিশাল উপজেলার বাঁশতলী গ্রামের মোহাম্মদ আলী এবং রানোয়ারা বেগমকে হত্যা করে লাশ বসতঘরে পুঁতে রাখে ছেলে রাজু মিয়া। গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে রানোয়ারা বেগমকে গলা টিপে হত্যা এবং ওই দিন দিবাগত রাত ২টার দিকে মোহাম্মদ আলীকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে তাদের ছেলে রাজু মিয়া। পরে তাদের দুজনের লাশ ঘরের ভেতরের একটি রুমে মাটি খুঁড়ে চাপা দেয়।

প্রতিবেশীরা হত্যার বিষয়টি পুলিশকে জানায়

তিনি আরও জানান, রানোয়ারা বেগমকে গলা টিপে হত্যার পর লাশ বসতঘরের একটি রুমে লুকিয়ে রাখা হয় পরে পাশের বাড়ি থেকে একটি কুড়াল এনে গভীর রাতে রাজু তার বাবাকে হত্যা করে। বৃহস্পতিবার সকালে তাদের দুজনের লাশ মাটি চাপা দেয়। 

ওসি জানান , বিয়ের পর রাজু বেকার হয়ে পড়ে। এ নিয়ে সংসারে অশান্তি চলছিল। রাজুর ১১ মাস বয়সী একটি মেয়েসন্তান রয়েছে। প্রায় সময় টাকাপয়সা নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে তার ঝগড়া হতো। স্থানীয়রা হত্যার বিষয়টি থানায় জানালে আজ বিকালে রাজুকে আটক করা হয়। পরে আটক রাজুর স্বীকারোক্তিতে লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ব্যাপারে আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
হত্যাআটক
এসএমই খাতে ১০ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে এডিবি
আগামীতে সাংবিধানিক সংকটের রক্ষাকবচের ভূমিকা রাখবে উচ্চকক্ষ: আখতার হোসেন
‘আন্দোলন প্রত্যাহারের ভিডিও বার্তা দিতে রাজি না হলে আমাকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হয়’
দুই বছরেরও কম সময়ে ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী খুঁজছেন ম্যাক্রোঁ
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
