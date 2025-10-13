X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শাপলা না পেলে এনসিপি নির্বাচনে অংশ নেবে কি না প্রশ্নে যা বললেন সারজিস

শেরপুর প্রতিনিধি
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০৬আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০৬
শেরপুরে এক সমন্বয় সভায় বক্তব্য দেন সারজিস আলম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে এনসিপি এককভাবে অথবা জোটগতভাবে অংশ্রগহণ করলেও কেবলমাত্র নিজেদের নির্বাচনি প্রতীক শাপলা ব্যবহার করেই ভোটে অংশ নেবে। অন্য কোনও প্রতীকে নয়।’

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাতে শেরপুর শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের এনসিপি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

শাপলা প্রতীক না পেলে এনসিপি নির্বাচনে অংশ নেবে কি না- এমন প্রশ্নে সারজিস আলম বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত নির্বাচন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, কারও পক্ষ থেকেই শাপলা প্রতীক ব্যবহারে কোনও আইনি বাধার কথা বলা হয়নি। যেহেতু কোনও আইনি বাধা নেই, আমরা বিশ্বাস করি অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের মতো একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কোনও দলের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করবে না। তাই আমরা শাপলা প্রতীকই পাবো এবং ওই প্রতীকেই নির্বাচনে অংশ নেবো।’

এ সময় এনসিপি উচ্চ কক্ষে পিআরের পক্ষে থাকলেও, নিম্নকক্ষে পিআর পদ্ধতির পক্ষে নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

/এফআর/
বিষয়:
সারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
এনসিপি থেকে এক জেলার প্রধান সমন্বয়কারীর পদত্যাগ
এবার ‘শাপলা’ প্রতীকের জন্য আবেদন করলো বাংলাদেশ কংগ্রেস
‘এনসিপি শক্তিশালী ২ রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেবে’
সর্বশেষ খবর
বাজে ফিল্ডিংয়ে আরও একটি হার বাংলাদেশের 
নারী বিশ্বকাপ বাজে ফিল্ডিংয়ে আরও একটি হার বাংলাদেশের 
উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে: ত্রাণ উপদেষ্টা
উপকূলীয় অঞ্চলে ৯০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে: ত্রাণ উপদেষ্টা
খুলনায় অভিযানে অস্ত্রসহ যুবক গ্রেফতার
খুলনায় অভিযানে অস্ত্রসহ যুবক গ্রেফতার
ঢাকায় আসছেন অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী, যাবেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে
ঢাকায় আসছেন অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী, যাবেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে
সর্বাধিক পঠিত
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media