শাপলা না পেলে এনসিপি নির্বাচনে অংশ নেবে কি না প্রশ্নে যা বললেন সারজিস

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে এনসিপি এককভাবে অথবা জোটগতভাবে অংশ্রগহণ করলেও কেবলমাত্র নিজেদের নির্বাচনি প্রতীক শাপলা ব্যবহার করেই ভোটে অংশ নেবে। অন্য কোনও প্রতীকে নয়।’
সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাতে শেরপুর শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের এনসিপি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
শাপলা প্রতীক না পেলে এনসিপি নির্বাচনে অংশ নেবে কি না- এমন প্রশ্নে সারজিস আলম বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত নির্বাচন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, কারও পক্ষ থেকেই শাপলা প্রতীক ব্যবহারে কোনও আইনি বাধার কথা বলা হয়নি। যেহেতু কোনও আইনি বাধা নেই, আমরা বিশ্বাস করি অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের মতো একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কোনও দলের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করবে না। তাই আমরা শাপলা প্রতীকই পাবো এবং ওই প্রতীকেই নির্বাচনে অংশ নেবো।’
এ সময় এনসিপি উচ্চ কক্ষে পিআরের পক্ষে থাকলেও, নিম্নকক্ষে পিআর পদ্ধতির পক্ষে নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।