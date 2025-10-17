X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
এক মামলায় জামিনের পর সংস্কৃতিকর্মী শামীমকে ‌‘সন্ত্রাসবিরোধী’ দুই মামলায় গ্রেফতার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০০:১১আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০০:১১
সংস্কৃতিকর্মী শামীম আশরাফ

ময়মনসিংহে ধর্ম অবমাননা ও সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় সংস্কৃতিকর্মী শামীম আশরাফকে (৩৮) আদালত জামিন দিলেও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আরও দুই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. শরিফুল হকের আদালতে কারাগারে থাকা শামীম আশরাফের জামিন শুনানি হয়। শুনানি শেষে জামিন মঞ্জুর করেন আদালত। এরপরই কোতোয়ালি থানা পুলিশ সন্ত্রাসবিরোধী আইনের দুটি মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। পরে সেই আবেদন গ্রহণ করেন আদালত।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আদালত পরিদর্শক পি এস এম মোস্তাছিনুর রহমান বলেন, ‘শামীম আশরাফকে আরও দুই মামলায় দেখানোর নথি কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

আদালত সূত্র জানায়, নগরের জিরো পয়েন্ট এলাকায় জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হক পরিচালিত শামীম এন্টারপ্রাইজের কার্যালয়ের ভেতরে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ২০২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে হওয়া একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া চলতি বছরের ২৫ জুন নগরের নতুন বাজার এলাকার ক্যাপিটাল কলেজের অধ্যক্ষ মনোয়ার হোসেন খান আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার মামলায় গ্রেফতার হন। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে পুলিশের করা সেই মামলাতেও শামীম আশরাফকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। গ্রেফতার দেখানোর দুটি আবেদনেই শামীম আশরাফকে ‘আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘এসব ঘটনায় আসামির কাগজে-কলমে সম্পৃক্ততা রয়েছে। বিভিন্ন ছবি ও অ্যাকটিভিটির তথ্য রয়েছে। সেই তথ্যগুলো আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে।’

শামীম আশরাফ ‘গ্রাফিটি’ নামে একটি মুদ্রণশিল্পের ব্যবসা পরিচালনা করেন। পাশাপাশি ‘পরম্পরা’ নামের সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতির দায়িত্বে আছেন। তার বিরুদ্ধে নিজের ফেসবুকে একটি পোস্টে একজনের মন্তব্যের জবাবে ধর্ম অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে। পরে সেই মন্তব্য ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে অনেকে তাকে গ্রেফতারের দাবি জানান।

এ নিয়ে ৬ অক্টোবর রাতে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে শামীম আশরাফের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দেন খেলাফত মজলিসের ময়মনসিংহ মহানগর শাখার সহসাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইয়াসিন আরাফত। পরে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ধারায় অভিযোগটি মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়। ওই রাতেই নগরের আমলাপাড়া এলাকা থেকে শামীমকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এদিকে শামীম আশরাফকে গ্রেফতার দেখানোর সমালোচনা করেছেন অনেকে। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আরজু আহমেদ ফেসবুকে দেওয়া স্ট্যাটাসে লেখেন, ‘শামীম আশরাফকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে করা মামলায় জামিন প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু জামিনে তাকে বাইরে আসার সুযোগ দেওয়া হয়নি। উল্টো জামিনের দিনে তাকে রাজনৈতিক মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। শামীম আশরাফকে পছন্দ করার কারণ তার বন্ধুদের আছে, অপছন্দ করার কারণেরও অভাব নেই। তাকে ঘৃণা করার সুযোগও হয়তো আছে। কিন্তু জুলাইয়ে প্রতিদিন রাজপথে থাকা শামীমকে সন্ত্রাসবিরোধী দুটি মামলায় গ্রেফতার কিছুটাও কি বিস্ময়ের নয়।’

