শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
নদীতে একসঙ্গে গোসল করতে নামা ৩ শিশুর লাশ উদ্ধার, নিখোঁজ দুই

জামালপুর প্রতিনিধি
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৩আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩০
নদীর পাড়ে মানুষের অপেক্ষা

জামালপুরের মাদারগঞ্জে ঝিনাই নদীতে একসঙ্গে গোসল করতে নেমে ডুবে গেছে ৫ শিশু। এর মধ্যে তিন জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি দুই জন এখনও নদীতে নিখোঁজ রয়েছে।

তিন জনের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চর ভাটিয়ানি গ্রামের আনার সরকার বাড়ির ঘাটের পাশে ঝিনাই নদী থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

তারা হলেন- প্রিক্যাডেট কিন্ডার গার্টেনের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মরিয়ম, প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী আবু হোসেন ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী নরিন।

এ ঘটনায় দুই শিশু এখনও নিখোঁজ রয়েছে। তাদের উদ্ধারে সরিষাবাড়ী ফায়ার সার্ভিস ও ডুবুরি দলের উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

মাদারগঞ্জ মডেল থানার ওসি সাইফুল্লাহ সাইফ বলেন, শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ৬ শিশু একসঙ্গে ঝিনাই নদীতে গোসল করতে নামে। এ সময় ইয়াসিন নামে এক শিশু সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও বাকিরা ডুবে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। এখন পর্যন্ত তিন জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় চর ভাটিয়ানি গ্রামের চলছে আহাজারি।

/এফআর/
লাশ উদ্ধার
