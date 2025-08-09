X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আসিফ মাহমুদের দেখা না পেয়ে অনুষ্ঠান বয়কট করলেন বিএনপি নেতারা

নাটোর প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫০আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১০
বিএনপি নেতাদের সংবাদ সম্মেলন ও অনুষ্ঠানে আসিফ মাহমুদ

দাওয়াত পেয়ে অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়ে প্রধান অতিথির সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ায় পুলিশের অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে নাটোরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার অনুষ্ঠান বর্জন করেছে জেলা বিএনপি।

শনিবার (৯ জুলাই) দুপুরের কিছু সময় আগে ওই অভিযোগে নাটোর শহরের কানাইখালী এলাকায় উদ্বোধন হওয়া মিনি স্টেডিয়াম চত্বর ত্যাগ করেন তারা।

তথ্যমতে, শনিবার দুপুরের কিছু আগে নাটোর সদর উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধনের জন্য কানাইখালী ওই স্টেডিয়ামে পৌঁছেন সজীব ভূঁইয়া। ওই সময় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবসহ ১০ জন জেলা বিএনপি নেতা স্টেডিয়াম চত্বরে পৌঁছে সজীব ভূঁইয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে স্টেডিয়াম চত্বর ত্যাগ করেন তারা।

পরে সংবাদ সম্মেলন ডেকে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আসাদুজ্জামান দাবি করেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়কসহ তারা নিজ দলীয় পরিচয় দিলেও প্রশাসনের উপস্থিতিতে তাদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তারা ওই ঘটনায় নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ওই ঘটনার পর তারা জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে সজীব ভূঁইয়ার আলোচনা সভা এবং নাটোর সার্কিট হাউসে আয়োজিত নাটোর এলজিইডির বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানও বয়কট করেন।

এদিকে মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন শেষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘শুধু স্টেডিয়াম উদ্বোধন করে শেষ নয় বরং তার যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। স্টেডিয়ামগুলোতে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে সমাজে মাদক ও অশুভ সবকিছু দূর করতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘সারা দেশে প্রায় ১৫০টি মিনি স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি উপজেলায় কাজ শেষ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সব উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম করবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রাণালয়। সে ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছে মন্ত্রণালয়। মিনি স্টেডিয়ামগুলো আপনারা যথাযথ ব্যবহারের উপযোগী নিশ্চিত করবেন। যেন স্টেডিয়ামগুলো খেলাধুলার কাজে ব্যবহার হয়। ক্রীড়াবিদ ও খেলোয়াড়রা যেন এখানে খেলাধুলা করতে পারে তার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করবেন। কেননা এসব মিনি স্টেডিয়াম থেকেই জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়রা উঠে আসবে।’
দেশের প্রতিটি উপজেলার খেলার মাঠগুলোকে ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তুলতে মন্ত্রাণালয় কাজ করছে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুর-উল-আলম, জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন, পুলিশ সুপার আমজাদ হোসাইন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবুল হায়াত ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহমুদা শারমিন নেলী উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপির অভিযোগ বিষয়ে জানতে চাইলে নাটোর সদর থানার ওসি (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম জানান, মিনি স্টেডিয়ামে আসা অতিথির তুলনায় জায়গা অপ্রতুল হওয়ায় নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান পাড়ি দিতে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। ওই অনুষ্ঠানে কাউকে ইচ্ছা করে ছোট করা বা বাধা দেওয়ার মানসিকতা কারও ছিল না। বিষয়টিতে কষ্ট না নিয়ে পজিটিভভাবে দেখার আহ্বান জানান তিনি।

/এফআর/
বিষয়:
বিএনপিনাটোরআসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
সম্পর্কিত
৯৯ শতাংশ সংস্কার প্রস্তাব আড়াই বছর আগে বিএনপি দিয়েছে: তারেক রহমান
তারেক রহমানই ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী: মির্জা ফখরুল
রাজশাহীতে ১২টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ
সর্বশেষ খবর
গাজা দখলের পরিকল্পনা: আন্তর্জাতিক সমালোচনাকে পাত্তা দিচ্ছে না ইসরায়েল
গাজা দখলের পরিকল্পনা: আন্তর্জাতিক সমালোচনাকে পাত্তা দিচ্ছে না ইসরায়েল
ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন: সিইসি
ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন: সিইসি
বায়তুল মোকাররমের সৌন্দর্য বর্ধনে ১৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার: ধর্ম উপদেষ্টা
বায়তুল মোকাররমের সৌন্দর্য বর্ধনে ১৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার: ধর্ম উপদেষ্টা
জুলাই ঘোষণাপত্রে সর্বত্রই অভ্যুত্থান, কোথাও বিপ্লব নেই: মাহমুদুর রহমান
জুলাই ঘোষণাপত্রে সর্বত্রই অভ্যুত্থান, কোথাও বিপ্লব নেই: মাহমুদুর রহমান
সর্বাধিক পঠিত
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media