জিয়াউর রহমান দুর্নীতি প্রশ্রয় দিতেন না: দুদক চেয়ারম্যান

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেছেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সবচেয়ে বড় খ্যাতি ছিল তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন না, তিনি দুর্নীতি প্রশ্রয় দিতেন না। যারা বগুড়ার সন্তান, যারা বগুড়ায় চাকরি করেন—তারাও দুর্নীতি প্রশ্রয় দেবেন না।’
রবিবার (১০ আগস্ট) সকালে বগুড়া শহীদ টিটু মিলনায়তনে গণশুনানি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
৪২ বছর আগে বগুড়ায় চাকরিজীবন শুরুর স্মৃতিচারণ করে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, ‘বগুড়ার জন্য ঋণ অনেক, প্রথম কর্মজীবন প্রথম ভালোবাসা বগুড়া, তার জন্য প্রথম ভালোবাসা, বগুড়া বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ জেলা।’
তিনি বলেন, ‘দুদক কর্মকর্তারা কী করছেন সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে দুর্নীতিগ্রস্ত না হয়ে পড়েন। কাজ হোক বা না হোক ঘুষ দেবেন না, একটা পর্যায়ে দেখবেন কাজ হয়ে যাবে। সরকারি চাকরি যারা করেন তাদের কাজ করতেই হবে, তাদের বিকল্প নেই। তাই ঘুষের সরবরাহ বন্ধ করে দেন তাহলে বগুড়া হয়ে উঠবে দেশের অন্যতম দুর্নীতিমুক্ত জেলা।’
দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা—স্লোগানকে সামনে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৩২টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৯৭টি অভিযোগের মধ্যে ৫৭ জন গণশুনানিতে অভিযোগ উপস্থাপন করেন। এ সময় জাল কাগজপত্র দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বগুড়া জেলা প্রশাসক হোসনা আফরোজা। উপস্থিত ছিলেন দুদকের মহাপরিচালক আকতার হোসেন, রাজশাহী বিভাগীয় পরিচালক ফজলুল হক, বগুড়ার পুলিশ সুপার জেদান আল মুসা এবং দুদক বগুড়া কার্যালয়ের উপপরিচালক মাহফুজ ইকবাল।