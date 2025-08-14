পাবনায় সেপটিক ট্যাংকে আটকা পড়ে দুই নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

পাবনার বেড়ায় সেপটিক ট্যাংকের শাটার খুলতে গিয়ে দুই নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুই শ্রমিক গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে বেড়া পৌরসভার দক্ষিণপাড়া এলাকায়।
মৃতরা হলেন- পৌর সদরের হাতিগাড়া এলাকার আবুল কালামের ছেলে সজিবুল ইসলাম (২৫) এবং আব্দুল গফুরের ছেলে মোস্তাকিন (৩০)। আহতদের মধ্যে রয়েছেন বৃশালিখা গ্রামের নূর মোহাম্মদ আলীর ছেলে রবিউল ইসলাম (৩০) এবং হাতিগাড়া গ্রামের আকরাম শেখের ছেলে সম্রাট শেখ।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণপাড়ার তাহের উদ্দিনের বাড়িতে প্রায় ১০-১২ দিন আগে একটি সেপটিক ট্যাংকের ছাদ ঢালাই করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার মৃত ও আহত শ্রমিকরা ট্যাংকের ঢাকনা খুলে ভেতরের ঢালাইয়ের বাঁশ ও খুঁটি সরানোর চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ভেতরে তারা অক্সিজেনের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চেঁচামেচি শুরু করলে আশপাশের লোকজন সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে তাদের উদ্ধার করে বেড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়, কিন্তু চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহতদের পরে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
বেড়া হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, ট্যাংকের মুখ দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকায় ভেতরে অক্সিজেন পৌঁছায়নি, যা দুর্ঘটনার মূল কারণ হতে পারে।
বেড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অলিউর রহমান বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ধারণা করা হচ্ছে, দীর্ঘ সময় ট্যাংকের মুখ বন্ধ থাকার কারণে ভেতরে অক্সিজেনের অভাবের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুজনের মরদেহ ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হবে।’