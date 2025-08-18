X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
১২ ঘণ্টা পর চাঁপাইনবাবগঞ্জে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

রাজশাহী প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৩আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৩
আমনুরা জংশনে তেলবাহী ট্রেনের পাঁচটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা জংশনে তেলবাহী ট্রেনের পাঁচটি ওয়াগন লাইনচ্যুতির পর উদ্ধারকাজ শেষে ১২ ঘণ্টা পর যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোর ৫টা ৩৫ মিনিট থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর আগে ৫টা ১৫ মিনিটের দিকে সম্পন্ন হয় উদ্ধারকাজ।

রবিবার (১৭ আগস্ট) রাতে লাইনচ্যুতির প্রায় ৫ ঘণ্টা পর রাত ১১টার দিকে ট্রেনের উদ্ধারকাজ শুরু হয়। আমনুরা রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার হাসিবুল হাসান এসব তথ্য নিশ্চিত করে জানান, খুলনা থেকে আমনুরা জংশনগামী ট্রেনটি জংশনে প্রবেশ করার পরপরই পাঁচটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়। এ সময় লাইন থেকে ছিটকে পড়ে তেলবাহী ওয়াগনগুলো। এতে আটকা পড়ে রহনপুর থেকে ছেড়ে আসা ইশ্বরদীগামী ইশ্বরদী কমিউটার ট্রেন ও রহনপুর থেকে রাজশাহীগামী পূর্ণভবা কমিউটার ট্রেন দুটির যাত্রীরা। পরে ইশ্বরদী থেকে আসা উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজ শেষ করে।

তিনি আরও জানান, যাত্রীবাহী ট্রেনের লাইন স্বাভাবিক থাকলেও মালবাহী ট্রেনের লাইন স্বাভাবিক করতে এখনও কাজ চলমান আছে। কিছু সময়ের মধ্যে সেটিও সম্পন্ন করা হবে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা তদন্তসাপেক্ষে জানা যাবে বলে জানান তিনি।

এর আগে, রবিবার বিকাল ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা আমনুরা জংশনগামী ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। জংশনে থাকা ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে তেলগুলো ট্রেনে যাচ্ছিল। কিন্তু গন্তব্যের আনুমানিক ১০০ মিটার আগেই লাইনচ্যুত হয়। তবে দুর্ঘটনায় কোনও প্রাণহানি ঘটেনি বলে জানান রেলওয়ের কর্মকর্তারা।

/কেএইচটি/
বিষয়:
ট্রেন চলাচল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
