শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রাঘাতে প্রাণ গেলো ব্যবসায়ীর

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৮আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৮
বজ্রাঘাত (প্রতীকী ছবি)

জয়পুরহাটের কালাইয়ে মাঠে গরুর ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রাঘাতে আব্দুল মান্নান (৫৮) নামের এক আলু ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার পুনট ইউনিয়নের পাঁচগ্রাম বেলতলীপাড়ার ফসলের মাঠে এ ঘটনা ঘটেছে। মৃত আব্দুল মান্নান পাঁচগ্রাম বেলতলীপাড়ার মৃত খয়বর আলীর ছেলে। তিনি এলাকার বিভিন্ন হিমাগারে আলুর ব্যবসা করতেন। 

কালাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদ হোসেন ঘটনাটি নিশ্চিত করে বলেন, ‘এ ঘটনার থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা প্রক্রিয়াধীন।’

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। আলু বেচাকেনা করতে হিমাগারেও যেতে হবে। বাড়িতে থাকা ২-৩টি দুধের গাভির জন্য বৃষ্টির মধ্যেই আব্দুল মান্নান ঘাস কাটতে যান মাঠে। এ সময় বজ্রাঘাতে আহত হয়ে জমিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয় ও পরিবারের লোকজন মাঠে গিয়ে জমিতে আব্দুল মান্নানের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। ওই অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কালাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসতে চাইলে প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকজন তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে বাড়িতে নিয়ে যান।

আব্দুল মান্নানের ছেলে রবিউল ইসলাম বলেন, ‘আমার বাবা প্রতিদিন হিমাগারে যাওয়ার আগে গাভিগুলোর জন্য ঘাস কাটতে মাঠে যেতেন। আজ (বৃহস্পতিবার) আমার বাবা বজ্রাঘাতে মারা গেছে। আমরা ভাই-বোনেরা বাবাহারা হলাম। আজ থেকে আমরা আমাদের বটগাছ হারালাম। আমাদের কে আর বাবার মতো ছায়া দেবে। আল্লাহ তায়ালা যেন আমার বাবাকে জান্নাতবাসী করেন।’

