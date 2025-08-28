X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
বগুড়ায় শ্রমিকলীগ নেতা গ্রেফতার

বগুড়া প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৩আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৩
গ্রেফতার আবদুর রাজ্জাক

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলা শ্রমিকলীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক (৩৬) গ্রেফতার হয়েছেন। পুলিশ বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে তাকে উপজেলার মাঝিড়া কাঁচাবাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শাজাহানপুর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম পলাশ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

পুলিশ জানায়, আবদুর রাজ্জাক বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার ডোমনপুকুর নতুনপাড়া গ্রামের আবদুল বারীর ছেলে। তিনি উপজেলা শ্রমিকলীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক। গত বছরের ১ নভেম্বর শাজাহানপুর থানায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনসহ বিভিন্ন ধারায় মামলা হয়। শাজাহানপুর থানা পুলিশ বুধবার রাত ৯টার দিকে তাকে মাঝিড়া কাঁচাবাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করে।

শাজাহানপুর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম পলাশ জানান, গ্রেফতার শ্রমিকলীগ নেতা আবদুর রাজ্জাককে বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। এ মামলার অপর আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

