ট্রাকের চাকায় থেমে গেলো মা-মেয়ের জীবন

পথ চলতে গিয়ে একসঙ্গে শেষ হলো মা ও মেয়ের জীবন। মাত্র সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে সুমাইয়া আর তার ২৫ বছর বয়সী মা আউলিয়া খাতুন ফিরতে পারলেন না ঘরে। স্বামী ও বাবা সোহেল রানা এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন হাসপাতালের শয্যায়।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পাবনার ফরিদপুর উপজেলার ডেমরা চকচকিয়া এলাকায় ঘটে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা। পরিবারের তিন সদস্যের স্বপ্নভরা যাত্রা মুহূর্তেই থেমে যায় ট্রাকের চাকায়।
ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসনাত জামান জানান, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থেকে মোটরসাইকেলে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে চাটমোহরের বাড়ির পথে যাচ্ছিলেন সোহেল রানা। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান মা–মেয়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা সোহেল রানাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে পরে তাকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
পুলিশ নিহত মা ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করেছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে পরিবারের কাছে।