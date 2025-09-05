বগুড়ায় মাদক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

বগুড়ায় একটি মাদক মামলায় সাত বছরের সাজাপ্রাপ্ত পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি বন্যা বেগম (৩১) গ্রেফতার হয়েছেন। র্যাব-১২ বগুড়া কোম্পানির সদস্যরা বুধবার রাতে শহরের নামাজগড় মক্কা মসজিদের সামনে ভাড়া বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করেছেন।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) তাকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া কারাগারে পাঠানো হয়েছে। দুপুরে র্যাব-১২ বগুড়া কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার ফিরোজ আহমেদ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দিয়েছেন।
র্যাব ও মামলা সূত্র জানায়, সাজাপ্রাপ্ত বন্যা বেগম বগুড়া শহরের মালগ্রামের মিরাজ মিয়ার স্ত্রী। একটি মাদক মামলায় কিছুদিন আগে আদালত তাকে সাত বছরের সাজা দেন। পলাতক থাকায় আদালত থেকে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। বুধবার রাতে গোপনে খবর পেয়ে বগুড়া শহরের নামাজগড় মক্কা মসজিদের সামনে ভাড়া বাসা থেকে বন্যা বেগমকে গ্রেফতার করা হয়।
বন্যা বেগম গ্রেফতার এড়াতে দীর্ঘদিন আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের বিচ্ছিন্ন করে কৌশলে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে ছিলেন। পরবর্তী আইনিব্যবস্থা গ্রহণে বন্যা বেগমকে বগুড়া সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির জানান, সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া কারাগারে পাঠানো হয়েছে।