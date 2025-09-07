X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভাঙ্গুড়া উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেফতার

পাবনা প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৯আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৯
গ্রেফতার বাকি বিল্লাহ

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক বাকি বিল্লাহকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌর সদরের নিজ বাড়ির সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাকি বিল্লাহ দুবার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর আগে তিনি পৌরসভার মেয়র ছিলেন।

পুলিশ জানায়, গত ১১ মে উপজেলার অষ্টমনিষা ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ের সামনে হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটে। ওই ঘটনায় ইউনিয়ন বিএনপির এক নেতা আওয়ামী লীগের ১৮ নেতার নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৪০-৫০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। এ ছাড়া বাকি বিল্লাহ ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে ৫ অগাস্টে ছাত্র-জনতা হত্যা মামলারও আসামি।

ভাঙ্গুড়া থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, ‌চার মাস আগে দায়ের হওয়া একটি বিস্ফোরক মামলায় তদন্তের স্বার্থে বাকি বিল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

/এএম/
বিষয়:
আওয়ামী লীগগ্রেফতারমামলা
সম্পর্কিত
আইইএলটিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রলোভন দিয়ে প্রতারণা, গ্রেফতার ২
মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সুইটি রিমান্ডে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা তুহিন রিমান্ডে
সর্বশেষ খবর
অন্তর্বর্তী সরকার গত এক বছর জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পারেনি: রুহিন হোসেন
অন্তর্বর্তী সরকার গত এক বছর জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পারেনি: রুহিন হোসেন
জেলা শ্রমিক লীগ সভাপতিসহ ২ জন গ্রেফতার
জেলা শ্রমিক লীগ সভাপতিসহ ২ জন গ্রেফতার
তারা বুঝে গেছে ভোটে দাঁড়ালে ১০ আসনও পাবে না: রুমিন ফারহানা
তারা বুঝে গেছে ভোটে দাঁড়ালে ১০ আসনও পাবে না: রুমিন ফারহানা
মিশারার ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটিতে সিরিজ শ্রীলঙ্কার 
মিশারার ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটিতে সিরিজ শ্রীলঙ্কার 
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
নুরাল পাগলার দরবার ধ্বংসস্তূপ, ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি আসলে কারা?
নুরাল পাগলার দরবার ধ্বংসস্তূপ, ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি আসলে কারা?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media