ভাঙ্গুড়া উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেফতার

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক বাকি বিল্লাহকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌর সদরের নিজ বাড়ির সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাকি বিল্লাহ দুবার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর আগে তিনি পৌরসভার মেয়র ছিলেন।
পুলিশ জানায়, গত ১১ মে উপজেলার অষ্টমনিষা ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ের সামনে হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটে। ওই ঘটনায় ইউনিয়ন বিএনপির এক নেতা আওয়ামী লীগের ১৮ নেতার নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৪০-৫০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। এ ছাড়া বাকি বিল্লাহ ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে ৫ অগাস্টে ছাত্র-জনতা হত্যা মামলারও আসামি।
ভাঙ্গুড়া থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, চার মাস আগে দায়ের হওয়া একটি বিস্ফোরক মামলায় তদন্তের স্বার্থে বাকি বিল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।