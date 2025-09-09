X
ঘুমন্ত ম্যানেজারকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যার কথা স্বীকার কর্মচারীর

বগুড়া প্রতিনিধি
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০০আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০০
গ্রেফতার রাকিবুল ইসলাম রতন

বগুড়ায় পেট্রলপাম্পের ম্যানেজারকে ঘুমের মধ্যে পিটিয়ে হত্যার কথা স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন গ্রেফতার রাকিবুল ইসলাম রতন (২৬)। সোমবার সন্ধ্যায় বগুড়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মেহেদী হাসান তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বগুড়া আদালতের পরিদর্শক মোসাদ্দেক হোসেন। তিনি বলেন, ‘সোমবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে আসামি রাকিবুল ইসলামকে আদালতে হাজির করা হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়।’

নিহত ম্যানেজারের নাম ইকবাল হোসেন। তিনি সিরাজগঞ্জ সদরের পিপুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। গ্রেফতার রাকিবুল ইসলাম বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর এলাকার বাসিন্দা। গতকাল রবিবার রাত ৯টার দিকে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকা থেকে তাকে আটক করেন বগুড়া জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। পরে তাকে হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

জেলা ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার বলেন, আটকের পর রাকিবুল প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন, গত শনিবার ভোররাতের দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেট্রলপাম্পের ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেনকে হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। মৃত্যু নিশ্চিত করতে পরে স্লাই রেঞ্চ এবং চাকু দিয়ে চোখে আঘাত করেন। এরপর বগুড়া থেকে পালিয়ে কালিয়াকৈরে গিয়ে আত্মগোপন করেন। পেট্রলপাম্পের তেল চুরি করা নিয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মারধরের বদলা নিতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন।

ওসি ডিবি আরও বলেন, পুলিশ ইতিমধ্যেই হত্যাকাণ্ডের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ উদ্ধার করেছে। তাতে দেখা যায়, বগুড়া শহরের দত্তবাড়ি এলাকায় শতাব্দী ফিলিং স্টেশনের অফিসকক্ষে ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেনকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। এতে সময় লেগেছে ২০ সেকেন্ডেরও কম।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ বগুড়ার শতাব্দী ফিলিং স্টেশনের অফিসকক্ষ থেকে ব্যবস্থাপক কাম ক্যাশিয়ার ইকবাল হোসেনের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে লাশ বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় হত্যা মামলা করেছেন ইকবাল হোসেনের ছোট বোন সাদিয়া। সোমবার বগুড়া সদর থানায় করা এ মামলায় শতাব্দী ফিলিং স্টেশনের কর্মচারী রাকিবুল ইসলামকে একমাত্র আসামি করা হয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও বগুড়ার ফুলবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) জোবায়ের খান বলেন, রাকিবুল আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। দ্রুত সময়ে তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হবে।

বিষয়:
গ্রেফতারহত্যাকাণ্ডমামলা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
