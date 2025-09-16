বগুড়ার কাহালুতে সড়ক দুর্ঘটনায় মা-ছেলে নিহত

বগুড়ার কাহালুতে অজ্ঞাত ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী মা ও ছেলে নিহত হয়েছেন। অল্পের জন্য ওই নারীর স্বামী ও অপর ছেলে বেঁচে গেছেন। এ সময় অটোরিকশাচালক গুরুতর আহত হন। তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার দরগাহাট এলাকায় বগুড়া ভান্ডারের সামনে বগুড়া-নওগাঁ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিতাই চন্দ্র সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহতরা হলেন- বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহারের ইন্দুইল গ্রামের আবুল কালাম আজাদ রতনের স্ত্রী আইনুন নাহার আশা (৩৭) ও তাদের শিশুসন্তান আরাত (৫)।
পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জানান, আবুল কালাম আজাদ রতন সোমবার রাতে বগুড়া শহর থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় স্ত্রী আইনুন নাহার আশা, ছেলে আরাত ও অপর এক ছেলেকে নিয়ে আদমদীঘির সান্তাহারের ইন্দুইল গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন। রাত ১১টার দিকে অটোরিকশাটি কাহালু উপজেলার দরগাহাট এলাকায় বগুড়া ভান্ডারের সামনে বগুড়া-নওগাঁ সড়কে পৌঁছে। এ সময় অজ্ঞাত একটি ট্রাকের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশায় ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই গৃহবধূ আইনুন নাহার আশা নিহত হন।
এ সময় অল্পের জন্য আবুল কালাম আজাদ রতন ও বড় ছেলে অক্ষত থাকেন।
কাহালু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত শিশু আরাত ও অজ্ঞাত অটোরিকশাচালককে (৫৫) উদ্ধার করে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক আরাতকে মৃত ঘোষণা করেন।
বগুড়া ছিলিমপুর মেডিক্যাল পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) সুবেদার আলী জানান, কাহালুতে সড়ক দুর্ঘটনায় মা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় অটোরিকশাচালক আহত হয়েছেন। গৃহকর্তা ও অপর ছেলে অক্ষত রয়েছেন।