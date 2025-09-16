X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
রাজশাহীতে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার ৮

রাজশাহী প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৭আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৭
রাজশাহীতে ডাকাতির ঘটনায় ডাকাত দলের আট সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

রাজশাহীতে ডাকাতির ঘটনায় ডাকাত দলের আট সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) জয়পুরহাট ও নওগাঁ থেকে তাদের গ্রেফতার করে রাজশাহী জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) একটি দল। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) জেলা পুলিশের মুখপাত্র রফিকুল আলম সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

গ্রেফতার আট জন হলেন- বগুড়ার আদমদিঘীর ছাতিয়ান চৌধুরীপাড়া গ্রামের শাহাদত হোসেন কলম (৩৩), নওগাঁ মান্দার আবিদ্যপাড়া গ্রামের শান্ত ইসলাম (২৬), পিরোজপুরের নাজিরপুর বাকশি গ্রামের বেলাল হোসেন (৩০), নওগাঁর ধোপাইলকুড়ি গ্রামের শুকুর আলী (৫২), জয়পুরহাট আক্কেলপুরের দারাড়কুল গ্রামের শাকিল হোসেন (৪০), নওগাঁর বদলগাছীর রামশাপুর গ্রামের রানা হোসেন (২৪), একই গ্রামের রাসেল হোসেন (২২) ও একই জেলার খাঁস নওগাঁ চক এলাম ইদুর বটতলা গ্রামের এখলাছ রহমান মিন্টু (৪২)।

পুলিশ কর্মকর্তা রফিকুল আলম জানান, গত ৫ সেপ্টেম্বর রাতে রাজশাহীর তানোর উপজেলার মালশিরা গ্রামের মোয়াজ্জেমুল হোসেনের বাড়িতে ডাকাতি হয়। ডাকাতরা বাড়ির মূল দরজা ভেঙে ঢুকে সবাইকে গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলেছিল। পরে চারটি মোবাইল ফোন, আড়াই লাখ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার ও একটি মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় তানোর থানায় মামলা হয়। ডিবি পুলিশ জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার তিলকপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন একটি ভাড়া বাসা থেকে সাত ডাকাতকে এবং নওগাঁ সদর উপজেলার ইদুর বটতলা এলাকার মনোরমা জুয়েলার্স থেকে অন্য একজনকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত নানা সরঞ্জাম ও ডাকাতি করা ৮৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, সোমবার ডাকাতদের আদালতে তোলা হয়েছিল। এ সময় শুকুর আলী আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। আদালত সবাইকে কারাগারে পাঠিয়েছেন। এই ডাকাতরা দীর্ঘদিন ধরে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি চালিয়ে আসছিল। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ডাকাতির মামলা আছে। তানোরে ডাকাতির ঘটনায় লুট হওয়া মালামাল উদ্ধারে পুলিশের অভিযান চলছে।

বিষয়:
গ্রেফতারমামলাডাকাতি
