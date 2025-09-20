ক্ষেতলালে নিখোঁজের তিন দিন পর শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার শালবন গ্রামে তিন দিন ধরে নিখোঁজ থাকা শিশু তাসনিয়ার (১০) বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় স্থানীয় একরামুল ইসলামের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে ওই লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত তাসনিয়া একই গ্রামের এরশাদ আলীর মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত তিন দিন ধরে পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে খুঁজে পাচ্ছিল না। এদিন সন্ধ্যায় গ্রামবাসী একরামুল ইসলামের গোয়ালঘরে খোঁজ নিতে গিয়ে বস্তার ভেতরে মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে ক্ষেতলাল থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।
এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ওই বাড়ির এক নারীকে স্থানীয়রা অবরুদ্ধ করে রাখলেও মূল অভিযুক্তরা ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে।
এদিকে মর্মান্তিক এ হত্যাকাণ্ডে শালবন গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ঘাতকদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল করিম জানান, শিশুটির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আটক করতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।