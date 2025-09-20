X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ক্ষেতলালে নিখোঁজের তিন দিন পর শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২১আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২১
তাসনিয়া

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার শালবন গ্রামে তিন দিন ধরে নিখোঁজ থাকা শিশু তাসনিয়ার (১০) বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় স্থানীয় একরামুল ইসলামের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে ওই লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত তাসনিয়া একই গ্রামের এরশাদ আলীর মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত তিন দিন ধরে পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে খুঁজে পাচ্ছিল না। এদিন সন্ধ্যায় গ্রামবাসী একরামুল ইসলামের গোয়ালঘরে খোঁজ নিতে গিয়ে বস্তার ভেতরে মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে ক্ষেতলাল থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ওই বাড়ির এক নারীকে স্থানীয়রা অবরুদ্ধ করে রাখলেও মূল অভিযুক্তরা ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে।

এদিকে মর্মান্তিক এ হত্যাকাণ্ডে শালবন গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ঘাতকদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল করিম জানান, শিশুটির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আটক করতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
লাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
এক ঘরে সন্তানের আরেক ঘর থেকে অন্তঃসত্ত্বা মায়ের লাশ উদ্ধার
ঢলের পানিতে নিখোঁজের ১৪ ঘণ্টা পর ভেসে উঠলো কিশোরের মরদেহ
ডেমরায় যুবকের মরদেহ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
রাজধানীতে দুর্গোৎসবের আমেজ, চলছে পূর্ব প্রস্তুতি
রাজধানীতে দুর্গোৎসবের আমেজ, চলছে পূর্ব প্রস্তুতি
সুন্দরবনে কীটনাশক দিয়ে মাছ ধরার সময় ৬ জেলে গ্রেফতার
সুন্দরবনে কীটনাশক দিয়ে মাছ ধরার সময় ৬ জেলে গ্রেফতার
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে পর্তুগাল
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে পর্তুগাল
খাদ্যগুদাম কর্মকর্তার কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগে দুই যুবদল নেতার বিরুদ্ধে মামলা
খাদ্যগুদাম কর্মকর্তার কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগে দুই যুবদল নেতার বিরুদ্ধে মামলা
সর্বাধিক পঠিত
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
ফের শাহজালালের পুরো নিরাপত্তার দায়িত্বে আসছে এপিবিএন
প্রধান উপদেষ্টার দফতরের সিদ্ধান্ত ফের শাহজালালের পুরো নিরাপত্তার দায়িত্বে আসছে এপিবিএন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media