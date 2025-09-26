ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে পূজার জন্য গ্রামে যাওয়া বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও বালুবাহী ডাম্প ট্রাকের সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ তিন জন নিহত ও দুই জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের কাঁঠালতলা এলাকায় বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহতদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নিহতরা হলেন- বগুড়ার শিবগঞ্জের সুলতানপুর গ্রামের মৃত শফিকুর রহমানের ছেলে সিএনজি অটোরিকশা চালক শুকুর আলী (৪০), যাত্রী গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার কুঠিবাড়ি গ্রামের বিমল চন্দ্র দাসের ছেলে বিপুল চন্দ্র দাস (৩৮) ও তার ছেলে বিপ্লব চন্দ্র দাস (৫)। আহতরা হলেন- বিপুল চন্দ্র দাসের স্ত্রী মমতা রানী দাস (৩২) ও মেয়ে রূপা মনি দাস (১২)।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিপুল চন্দ্র দাস পরিবার নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন। দুর্গা পূজার ছুটিতে তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে আসছিলেন। শুক্রবার সকালে ঢাকা ছেড়ে আসা বাস থেকে বগুড়া শহরের সাতমাথায় নামেন। এরপর সিএনজিচালিত অটোরিকশায় সারিয়াকান্দির নারচী গ্রামে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা দেন।
সকাল ৭টার দিকে অটোরিকশা সারিয়াকান্দি উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের কাঁঠালতলা এলাকায় বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কে পৌঁছে। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা বেপরোয়া গতির বালুবাহী ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশা দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই চালক শুকুর আলী নিহত হন।
সারিয়াকান্দি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত বিপুল চন্দ্র দাস, তার স্ত্রী মমতা রানী দাস, মেয়ে রূপা মনি দাস ও ছেলে বিপ্লব চন্দ্র দাসকে উদ্ধার করে প্রথমে সারিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
সেই হাসপাতালে পৌঁছার পর সেখানে চিকিৎসক বিপুল ও ছেলে বিপ্লবকে মৃত ঘোষণা করেন। স্ত্রী মমতা ও মেয়ে রূপাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার খবরে ওই পরিবারের পূজার ছুটি ম্লান হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
এলাকাবাসীর অভিযোগ করেন, সম্প্রতি বগুড়ার গাবতলী, সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ সড়কে বালুবাহী ডাম্প ট্রাকের বেপরোয়া চলাচল বেড়েছে। এতে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটছে। তারা এসব বেপরোয়া ট্রাকের চালকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।
সারিয়াকান্দি থানার ওসি জামিরুল ইসলাম জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত বাবা ও ছেলের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত ডাম্প ট্রাক ও সিএনজি অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে। ট্রাকের চালককে শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় থানায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা হয়েছে।