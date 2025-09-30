X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
পাবনায় ট্রেনযাত্রীদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষ

পাবনা প্রতিনিধি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৩৭আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৪৭
ভাঙ্গুড়া স্টেশনে পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়/বাংলা ট্রিবিউন

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার শরৎনগর স্টেশনে একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রী ও গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছেন স্থানীয় দুই যুবক এবং ট্রেনের বেশকিছু যাত্রী।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, রবিবার পার্শ্ববর্তী ভাঙ্গুড়া স্টেশনে পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেরামত কাজ চলায় সোমবার রাতে শরৎনগর স্টেশনে একতা এক্সপ্রেস থামানো হয়। কিন্তু ট্রেন ছাড়তে দেরি হওয়ায় যাত্রীরা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। প্রথমে তারা স্টেশন মাস্টারকে মারধরের চেষ্টা চালান। এরপর আরও যাত্রী নেমে তাণ্ডব চালালে স্থানীয়রা বাধা দেন। এতে ক্ষিপ্ত যাত্রীরা স্থানীয়দের ওপর হামলা চালান। নজরুল ইসলাম নামে এক স্থানীয় মসজিদে আশ্রয় নিলে সেখানেও হামলা চালান যাত্রীরা।

জানা গেছে, পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করলে মসজিদের মাইক ব্যবহার করে অন্য গ্রামবাসীদের খবর দেওয়া হয়। মুহূর্তেই শত শত মানুষ একজোট হয়ে যাত্রীদের প্রতিহত করে। এক পর্যায়ে ট্রেনের যাত্রীরা পিছু হটে পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় আহত স্থানীয় দুই যুবক হলেন- কামরুল হাসান রিফাত ও আকাশ। খবর পেয়ে ভাঙ্গুড়া থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ট্রেনটিকে স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নেয়।

ভাঙ্গুড়া থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে জানতে পরে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।’

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের মর্গে পড়ে আছে দুই অজ্ঞাত নারীর মরদেহ
অভিনয়
অনাবিল পরিবহনে নারী যাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ
সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া হবে: জাতীয় যুবশক্তি
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
আ.লীগ নেত্রী ও সংগীতশিল্পী শামীমা পারভীন গ্রেফতার
