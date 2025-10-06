X
পাবনায় পদ্মা নদীর খাজনা আদায় নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ২

পাবনা প্রতিনিধি
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০৫আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০৫
সংঘর্ষ (প্রতীকী ছবি)

পাবনার ঈশ্বরদীতে পদ্মা নদীর নৌ-চ্যানেলের খাজনা আদায় নিয়ে দুই ইজারাদার গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকালে উপজেলার সাঁড়া ইউনিয়নের ৫নং ঘাটসংলগ্ন স্লুইসগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

গুলিবিদ্ধরা হলেন- সাঁড়ার ক্যানালপাড়া এলাকার মো. হোসেন গাজীর ছেলে নিজাম (২৬) এবং বাবলু হাওলাদারের ছেলে সজীব হাওলাদার (২৫)। তারা বর্তমানে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, পদ্মা নদীর তরিয়া মহল ও গোয়ালন্দ-পাকশী রুটের খাজনা আদায় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুই ইজারাদার গ্রুপ—‘এটি এন্টারপ্রাইজ’ এবং ‘গ্রুপঅন সার্ভিসেস প্রা. লি.’-এর মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। ‘এটি এন্টারপ্রাইজ’-এর মালিক ঈশ্বরদী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্যসচিব মো. মেহেদী হাসান। তিনি পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এক বছরের জন্য সাঁড়া ঘাট থেকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উত্তরপাড় পর্যন্ত তরিয়া মহল এলাকার ইজারা নিয়েছেন। অন্যদিকে, ‘গ্রুপঅন সার্ভিসেস প্রা. লি.’-এর মালিক ঢাকা শাহজাহানপুরের শহীদবাগ এলাকার মো. নাসির হাওলাদার। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) থেকে গোয়ালন্দ-পাকশী রুটে নৌযান থেকে খাজনা আদায়ের অনুমোদন নিয়েছে।

অভিযোগ, ‘গ্রুপঅন সার্ভিসেস’-এর প্রতিনিধি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা এলাকার সোহেল খন্দকারের নেতৃত্বে একদল লোক তাদের নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করে তরিয়া মহল এলাকায় প্রবেশ করে খাজনা আদায় শুরু করে। কয়েকদিন ধরেই এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল।

সোমবার বিকালে ‘এটি এন্টারপ্রাইজ’-এর কর্মীরা তরিয়া মহল এলাকায় খাজনা আদায় শেষে সাঁড়া ৫নং ঘাটে তাদের স্পিডবোটে ফিরে আসেন। তারা ঘাটে নামার পরপরই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের লোকজন সেখানে উপস্থিত হয়ে গুলি ও বোমা ছোড়ে। তাদের ছোড়া গুলিতে নদীপাড়ের স্থানীয় দুই যুবক নিজাম ও সজীব গুলিবিদ্ধ হন। গুলির শব্দে আশপাশের মানুষ ছুটে এলেও হামলাকারীরা নগদ প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা, একটি স্পিডবোট এবং একটি নৌকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা. নাফিসা খানম জানান, একজনের বুকে গুলি লেগে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেছে, অন্যজন চোখে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। দুজনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের দ্রুত রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এটি এন্টারপ্রাইজের মালিক মেহেদী হাসান অভিযোগ করে বলেন, ‘সোহেল খন্দকারের নেতৃত্বে গ্রুপঅন সার্ভিসেসের লোকজন অবৈধভাবে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে। তারা আমাদের কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমা ও গুলি ছোড়ে। এতে আমার দুই কর্মচারী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তারা নগদ টাকা ও স্পিডবোট ছিনিয়ে নিয়েছে।’

অপরদিকে, গ্রুপঅন সার্ভিসেস প্রা. লি.-এর স্থানীয় প্রতিনিধি সোহেল খন্দকার বলেন, ‘এটি এন্টারপ্রাইজের লোকজন গত কয়েকদিন ধরে আমাদের সীমানায় প্রবেশ করে জোরপূর্বক খাজনা আদায় করছিল। আমরা প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েও কোনও সাড়া পাইনি। আজ তাদের আগ্রাসনের জবাবে এই সংঘর্ষ বাঁধে।

ঘটনার সময় এলাকাজুড়ে প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে বোমা বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দ শোনা যায় বলে জানান স্থানীয়রা। একজন জেলে বলেন, ‘আমরা নদীতে মাছ ধরছিলাম। হঠাৎ গুলির শব্দে সবাই আতঙ্কে নৌকা ঘুরিয়ে তীরে উঠে পড়ি।’

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পরও নৌপুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় নেয়। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘গোলাগুলির সময় পুরো এলাকা কেঁপে উঠেছিল। অথচ পুলিশ পরে এসে শুধু দায় সারলো।’

লক্ষ্মীকুণ্ডা নৌপুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম জানান, গোলাগুলির ঘটনায় দুজন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বিষয়:
সংঘর্ষআহতগুলিবিদ্ধ
