X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বদলগাছীতে শিশুদের অংশগ্রহণে রঙিন ‘শিশু সমাবেশ’

নওগাঁ প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৩আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫১
শিশুশিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথিরা

নওগাঁর বদলগাছীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে শিশুদের নিয়ে প্রাণবন্ত ‘শিশু সমাবেশ’। শনিবার (১১ অক্টোবর) সকালে বদলগাছী কারিগরি ও বাণিজ্যিক কলেজ মিলনায়তনে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি (বিসম)-এর আয়োজনে এই অনুষ্ঠানটি হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলমগীর রহমান। সম্মানিত বক্তা ছিলেন ফটোসাংবাদিক মো. সাজ্জাদ হোসেন এবং সোহানি ইসলাম সমাপ্তি, বিসম অ্যাসোসিয়েটস-এর প্রতিনিধি। অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রকাশনা সম্পাদক আলেয়া বেগম আলো।

বক্তারা শিশুদের দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও স্বপ্নমুখী জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন।

ফটোসাংবাদিক সাজ্জাদ বলেন, ‘শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ—তাদের সঠিক পথে এগিয়ে নিতে পরিবার ও সমাজকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।’

অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন অ্যাক্রেডিটেড মেডিয়েটর ও কিউনিটি মেডিয়েশন সেন্টারের যুগ্ম সম্পাদক মিস অন্নি ইসলাম। মডারেটর ও সমাপনী বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও বিসম-এর চেয়ারম্যান এস এন ঘোষামী।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিশুদের হাতে জাতীয় পতাকা ও শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিক্ষার্থী, অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
সমাবেশ
সম্পর্কিত
রাজধানীতে সভা-সমাবেশে আবারও পুলিশের নিষেধাজ্ঞা
শহিদুল আলমের মুক্তির জন্য আমাদের সোচ্চার হতে হবে: তাসলিমা আখতার
যমুনা-সচিবালয়সহ আশপাশে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ
সর্বশেষ খবর
১০০ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন ঘোষণা করবে এবি পার্টি
১০০ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন ঘোষণা করবে এবি পার্টি
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেফতার
ঢাকা মেডিক্যাল এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার
ঢাকা মেডিক্যাল এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার
ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচারকাজ সম্প্রচারের সময় ফেসবুক পেজে সাইবার হামলা
ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচারকাজ সম্প্রচারের সময় ফেসবুক পেজে সাইবার হামলা
সর্বাধিক পঠিত
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media