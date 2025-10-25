বগুড়ায় জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী

বগুড়ার নন্দীগ্রামে দল ছেড়ে বিএনপির অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী জামায়াতে ইসলামিতে যোগদান করেছেন। গত বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার ভাটগ্রাম ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের রায়পুর কুস্তা ফুলবাড়ি মাঠে ওয়ার্ড জামায়াত আয়োজিত অনুষ্ঠানে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগ দেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম) আসনে জামায়াতে ইসলামি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। ড. মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
এ নিয়ে উপজেলায় আলোচনা-সমালোচনা চলছে। তবে এ ব্যাপারে বিএনপির দায়িত্বশীল নেতারা বলছেন, তারা বিএনপির কেউ নয়।
বিএনপি থেকে জামায়াতে যোগদানকারীদের মধ্যে কয়েকজন হলেন- নন্দীগ্রাম উপজেলার ভাটগ্রাম ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. ফারুক, একই ওয়ার্ডের দলের সদস্য ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আবদুর রহিম, বিএনপি নেতা গোলাম রব্বানী, আলম রেজা, ইউসুফ আলী, মো. বদিউজ্জামান, আতাউর রহমান, মোরশেদুল ইসলাম, শাকিল আহমেদ,
আনোয়ার হোসেন, গোলাম মোস্তফা, সেকেন্দার আলী, আব্দুল হাকিম, শাহিন হাসান, আব্দুল আলিম, খোরশেদ মোস্তাক প্রমুখ। তারা দলের বিভিন্ন পদে ছিলেন এবং বর্তমানে সদস্য হিসেবে আছেন।
যোগদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জামায়াতে ইসলামি বগুড়া জেলা শাখার সহ-সেক্রেটারি মিজানুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন জেলা শাখার সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম রাজু, নন্দীগ্রাম উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আবদুর রহমান প্রমুখ।
মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ যোগদানকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, জামায়াতে ইসলামির দরজা সবসময় দেশপ্রেমিক ও ইসলাম প্রেমী মানুষের জন্য উন্মুক্ত। আমরা বিশ্বাস করি, এই যোগদানের মাধ্যমে নন্দীগ্রামে ইসলামি আন্দোলনের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে।
এ প্রসঙ্গে নন্দীগ্রাম উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলাউদ্দিন সরকার বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আব্দুর রহিম একসময় খাসি জবাই করে খাইয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন। এখন আবার জামায়াতে যোগ দিলেন। তিনিসহ যারা জামায়াতে যোগ দিলেন তারা বিএনপির কেউ নয়।
নন্দীগ্রাম উপজেলার ভাটগ্রাম ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. ফারুক বলেন, আমার নেতৃত্বে বিএনপি অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের ৫০ জন নেতাকর্মী জামায়াতে যোগদান করেছেন। গত ১৯৯৭ সালে ছাত্রজীবন থেকে আমি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ছিলাম। বাকিরাও দলের বিভিন্ন পদে ছিলেন এবং বর্তমানে সদস্য আছেন।
জামায়াতে যোগদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী দিনে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের জন্য জামায়াতে যোগ দিয়েছি। আশা করি, আগামীতে জামায়াত সরকার গঠন করবে ও দেশে ইসলাম কায়েম হবে।