জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়া তরুণী গ্রেফতার

রাজশাহীতে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে অশালীন ভাষায় গালাগাল করার পর ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়া এক তরুণীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার তরুণীর নাম শেখ মিফতা ফাইজা (১৯)। তিনি নাটোর সদর থানার দিঘাপাতিয়া এলাকার বাসিন্দা মোশারফ হোসেন চপল শেখের মেয়ে।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাতে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার পাকড়ি ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও কাঁকনহাট পুলিশ ফাঁড়ির যৌথ দল।
এর আগে ফাইজার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। ভিডিওটিতে দেখা যায়, রাজশাহী নগরের সিঅ্যান্ডবি মোড়ে অবস্থিত জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জুলাই আন্দোলন ও জুলাই যোদ্ধাদের উদ্দেশে অশালীন ভাষায় গালাগাল করছেন। এরপর একটি মোবাইল ফোন থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি বের করে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন।
মঙ্গলবার আরএমপির মুখপাত্র গাজিউর রহমান জানান, ফাইজা ভিডিওটি নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে রিল হিসেবে পোস্ট করেছিলেন, যা দ্রুত ভাইরাল হয়। পরে তানভির আহমেদ সুইট নামে এক ব্যক্তি ২৫ অক্টোবর বিষয়টি ডিবি পুলিশকে জানান। ডিবি পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করলেও ফাইজা কৌশলে পালিয়ে যান। পরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গাজিউর রহমান আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফাইজা স্বীকার করেছেন, তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী। তার ফেসবুকসহ অন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যালোচনায় দেখা গেছে, তিনি রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। এ ছাড়া তিনি নিষিদ্ধ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পক্ষে বিভিন্ন পোস্ট, ছবি ও ভিডিও শেয়ার করতেন এবং টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপে একাধিক গ্রুপ তৈরি করে সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।
এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা নেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবারই তাকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হবে বলেও জানান তিনি।